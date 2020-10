Trajal ubedljiv protiv Grafičara (4:1)

U 11. kolu Prve lige Srbije, FK Trajal odličnom i efikasnom igrom protiv Grafičara došao do novih bodova i popeo se na sedmo mesto tabele

Kruševljani su ubedljivo i zasluženo savladali beogradski Grafičar, sa po dva postignuta gola u oba poluvremena. Pogodak Burmaza za „Grafose“ bio je samo utešni, „gumari“ su na kraju slavili sa 4:1.

Trajal je odigrao sigurno najbolju utakmicu u ovoj sezoni, a iskoristio je i činjenicu da su gosti u drugom poluvremenu imali igrača manje.

Samo pet minuta sredinom prvog poluvremena odlučila su pobednika. Stefan Golubović u 34. i Osman u 38. minutu matirali su Grafičar i otvorili svom timu put do trijumfa. U poslednjem minutu prvog dela isključen je Stojić i povratka za Beograđane više nije bilo. Ilija Matejević u 60. minutu dovodi Trajal do visokih 3:0. Trunku neizvesnosti doneo je Burmaz u 76. minutu utakmice, ali je to bilo i sve što su gosti mogli na ovoj utakmici. U samoj zavržnici utakmice Filip Gogić postiže gol za konačnih 4:1 za ekipu iz Kruševca.

Peta pobeda u ovom prvesntvu popela ja Trajal na sedmo mesto na tabeli. Kruševljani imaju 16 bodova, a u sledeećem kolu ponovo igraju protiv jedne beogradske ekipe, IMT-u, ovog puta u gostima.

11. kolo Prve lige:

Trajal – Grafičar 4:1 (Golubović 34, Osman 38, Matejević 60, Gogić 90 – Burmaz 76)

Loznica – Radnički (Pi) 1:1 (Komarčević 70. jedanaesterac – Petrović 63. jedanaesterac )

Borac (Ča) – Radnički (Kg) 1:2 (Tešić 43 – Filipović 29, Tomić 88)

Žarkovo – Dinamo (Vr) 2:2 (Nović 6, Manić 90. jedanaesterac – Dimitrov 31. jedanaesterac, 47)

Zemun – Kabel 1:0 (Križan 73)

Kolubara – IMT 2:2 (Stojanović 15, Đenić 24 – Jovanović 12, Lukić 90)

Budućnost (Do) – Radnički (SM) 1:1 (Luković 42 – Tomović 85)

Jagodina – Sloga (Kr) 2:0 (Ilić 12, Stojković 15)

Železničar (Pa) – Dubočica 0:0

