Trajal počeo sa pripremama za fudbalsko proleće

Fudbaleri Trajala počeli su sa pripremama za prolećne deo sezone, koji dočekuju na vodećoj poziciji u Srpskoj ligi Istok i sa ambicijama da već narednu sezonu igraju u višem rangu

Prozivci i početku priprema za nastavak prvenstva Srpske lige prisustvovala su 23 igrača. Među njima nisu bila dvojica fudbalera koji su trenutno pozitivni na korona virus.

– Zacrtali smo prvi mesto još na početku sezone. Niko se nije nadao da ćemo polusezonu završiti bez poraza, čime smo lestvicu podigli za još jedan cilj, a to je da i celu sezonu završimo bez poraza, ako je to moguće. Verujem u ekipu, rezultati su pokazatelj dobrog rada, kao i toga da ne zaslužujemo da igramo ništa niže od Prve lige. Nadam se da ćemo se ove sezone vratiti u taj rang i da će to biti možda i poslednji put da Trajal igra Srpsku ligu – rekao je predsednik kluba Vladan Gašić.

Pripreme za nastavak prvenstva biće odrađene u Kruševcu, a biće odigrano i nekoliko kontrolnih utakmica.

– Zakazali smo i neke utakmice, već prvog vikenda, ako nam to vremenske prilike budu dozvolile, odigraćemo utakmicu između sebe, imamo zatim Župu, Timok, Budućnost iz Popovca, Real iz Podunavca i u generalnoj probi kao protivnika Borac iz Čačka – najavio je šef stručnog štaba Trajala Živojin Vidojević.

Prvi deo prvenstva Srpske lige Istok Trajal je završio na prvom mestu tabele, sa 37 bodova, četiri više od drugoplasirane Budućnosti iz Popovca.

S.M.