Trajal dočekuje Slogu: Pobeda ne bi smela da dođe u pitanje

U 12. kolu Srpske lige Istok Trajal u subotu, od 13.30 sati, dočekuje ekipu Sloge iz Leskovca

U Kruševcu se sastaju vodeći tim na tabeli, jedini bez poraza u dosadašnjem prvenstvu, i poslednjeplasirana ekipa koja još uvek nema pobedu.

– Sloga je loše otvorila prvenstvo i i dalje je jedina ekipa bez pobede, ali to ne sme da zavara i dovede do opuštanja igrača. Treba se okrenuti našoj ekipi, a smatram da imamo dosta kvaliteta da možemo da savladamo Slogu. U deficitu smo sa nekim igračima, Milisavljević i Terzić su bili pod sezonskim virusom ovih dana, dakle nije bila korona, imaće sa nama dva treninga i znaćemo do subote da li će biti spremni za utakmicu. Nikola Milošević i Aleksa Todorović su van stroja zbog povreda – kaže pomoćni trener Trajala Boban Marjanović.

Trajal je favorit protiv Sloge, ali upravo utakmice u kojoj imate već upisane bodove često umeju da budu i najteže, upozorava kapiten Trajala Milan Gašić, očekujući da će kvalitet ipak doći do izražaja, a on je neosporno na strani ekipe iz Kruševca:

– Bilo bi dobro da postignemo gol u prvih 15 minuta, kako ne bismo posle ulazili u neke probleme. Neće biti lako, to je sigurno, jer svako ko dođe da igra protiv Trajala pruža svoj maksimum, tako da mi u svakom slučaju moramo da damo sve od sebe.

Meč 12. kola Srpske lige Istok između Trajala i Sloge igra se u subotu u Kruševcu od 13.30 sati, a ulaz je slobodan, što je i argument više da pozovemo navijače da dođu na Gradski stadion.

S.M.