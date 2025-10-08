Tradicionalni prijem povodom Dečije nedelje

Predstavnici Grada danas su u Mozaik sali održali prijem povodom „Dečije nedelje“. Ove godine ona se održava pod sloganom „Imam pravo da se igram, smejem, maštam i stvaram i u bolji svet pretvaram“

Ispred Grada Kruševca prisutnima se obratila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

– Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u holu Mozaik sale u okviru Dečije nedelje koju sada već tradicionalno obeležavamo u ovom prostoru. Ova tradicija govori o tome koliko je Grad Kruševac posvećen deci i koliko grad misli o svojoj deci. Ovo je nedelja kada svi zajedno kao zajednica moramo istaći prava deteta. Vi ste naše najveće blago. Ova nedelja je prilika da iskažete i pokažete šta su vaša prava, a obaveza nas odraslih je da vam pomognemo da ta prava kroz život ostvarite. Roditelji su tu da vas usmeravaju šta su koreni vaše porodice, odakle potičete i na koji način da čuvate tradiciju porodice, a svi mi ostali koji radimo u vrtićima, školama, institucijama i svim onim ustanovama koje imaju komunikaciju sa decom obaveza je da vam na poklon damo krila kojima ćete vi kroz život leteti i svoje snove i ciljeve ostvarivati. Naša obaveza je da vam pomognemo da te svoje ciljeve i prava ostvarite. Svim ljudima u sistemu koji učestvuju u obrazovanju i vaspitanju naše dece želim da iskažem veliku zahvalnost što svi zajedno kao jedan veliki tim utičemo na to da budemo ponosni na našu decu i na rezultate koje kroz godine svog rada, rasta i obrazovanja oni postižu i time nas sve zajedno čine ponosnim – istakla je Radojković, čestitala svima Dečiju nedelju i poželela da se u narednim danima svi zajedno potrudimo da na najbolji mogući način pokažemo koja su to prava i želje naše dece.

Mališani iz vrtića „Dečiji klub“ uručili su zamenici gradonačelnika poklon knjigu.

– Hvala vam u ime grada Kruševca i u ime kabineta gradonačelnika. Kao što nam ono srce od prošle godine stoji u centralnom delu kabineta, i ova knjiga će sa svim vašim prelepim radovima zauzeti najlepše moguće mesto u našem radnom prostoru. U danima kada imamo najviše obaveza nema lepših trenutaka nego da se podsetimo na ove vaše radove i čujemo vaš smeh u zidovima ove zgrade. Otvoren je poziv svima vama da nam crtate i šaljete radove i pokazujete šta su vaše želje i ambicije – kazala je Radojković.

Članica Udruženja „Prijatelji dece grada Kruševca“ Emilija Petrović zahvalila se zamenici gradonačelnika na prijemu i lepim rečima:

– Naša organizacija funkcioniše kao Udruženje od 2001. godine i bavi se raznim aktivnostima sa ciljem ostvarivanja konvencije o pravima dece, uključujući i prava i potrebe dece. Mnogo nam znači podrška gradonačelnika i svih ostalih ustanova. Ovo nije samo simboličan susret već podsticanje svih u gradu da pokažemo ljubav, brigu i podršku svemu onome što je potrebno deci- navela je ona i izrazila nadu da će se nastaviti sa aktivnostima koje će biti za dobrobit dece i roditelja, jer kada su oni srećni i mi smo zadovoljni.

Ova sedmica se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiji.

O. Milićević