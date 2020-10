Toplana spremna za grejnu sezonu, tople probe 13. i 14. oktobra

Intervencije na toplovodnoj mreži predviđene u sklopu rekontrukcije Trga kosovskih junaka završene su, a privode se kraju i radovi na izmenjivačkoj toplotnoj stanici. Energenata ima dovoljno i u Gradskoj toplani kažu da spremno dočekuju grejnu sezonu

Prema rečima Dušana Gvozdenovića, direktora kruševačke Toplane, na lageru ima uglja za celu grejnu sezonu, a nabavljene su i dovoljne količine mazuta.

– Obezbeđena je 21.000 tona uglja, što je dovoljno za celu grejnu sezonu, nabavljeno je i 500 tona mazuta, a u toku sezone treba da stigne još oko 100 tona. Kada će biti tople probe zavisi od vremena, ali najverovatnije 13. i 14. oktobra – kaže Gvozdenović.

Intervencije na toplovodnoj mreži rađene u Balkanskoj, Kosančićevoj i ulici Partizanskih kurira, u sklopu radova na rekonstrukciji Trga Kosovskih junaka, završene su pre mesec dana, kao i radovi u ulici Branka Miljkovića.

– Do početka grejne sezone biće završeni i radovi na izmenjivačkoj stanici, što će nam pomoći da gasni kotlovi mogu da rade i odvojeno od kotlova na ugalj, čime ćemo zaštiti gasne kotlove i neće biti nepoželjnih havarija. Dva kotla na gas i jedan na ugalj su spremi, a u toku je remont drugog kotla na ugalj koji bi, prema obećanjima izvođača radova, trebalo da bude završen do 15. decembra – kaže on.

Da li će i koliko poskupeti grejanje još uvek se ne zna, a ukoliko do poskupljenja dođe, kako navodi direktor Toplane, ono će biti minimalno.

Inače, kruševačka Toplana ima oko 8.500 korisnika, sa centralnog toplotnog izvora snabdeva se oko 5.000, a trenutni kapaciteti Toplane, sa po dva kotla na gas i čvrsto gorivo, dovoljni su i za priključak novih korisnika.

