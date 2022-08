Top 5: Filmovi koje morate pogledati ovog leta

Leto je vreme opuštanja, godišnjih odmora i viška slobodnog vremena. Kako biste svoje letnje dane što kvalitetnije predlažemo vam da pogledate i neki dobar film, a kako bismo vam olakšali izbor predstavljamo vam listu najboljih filmova, po izboru studenta glume, glumca i suosnivača Amatersko-pozorišne trupe „Čkalja“ Stefana Markovića.

1. Žena sa slomljenim nosem. To je srpski film iz 2010. godine. Režirao ga je Srđan Koljević, koji je napisao i scenario.

2. Elvis. Biografski i dramski mjuzikl iz 2022. godine, u režiji Baza Lurmana, koji je napisao scenario sa Semom Bromelom, Krejgom Pirsom i Džeremijem Donerom, po priči Lurmana i Donera, dok su producenti filma Lurman, Gajl Bermen, Ketrin Martin, Patrik Mekormik i Šuler Vajs. Filmsku muziku je komponovao Eliot Viler.

3. „Don’t breathe“. Američki horor film iz 2016. godine, režisera Fedea Alvareza i producenta Sema Rejmija sa Džejn Levi, Stivenom Langom, Dilanom Minetom i Danijelom Zovatom u glavnim ulogama.

4. „Black box“. Američki naučnofantastični horor film iz 2020. u režiji Emanuela Osei-Kuffoura mlađeg, a scenarista Emanuela Osei-Kuffoura mlađeg i Stivena Hermana. U filmu igraju Mamoudou Athie, Phylicia Rashad, Amanda Christine, Tosin Morohunfola i Charmaine Bingwa

5. Ne kači se sa Zohanom (engl. You don’t mess with the Zohan) je komedija američkog reditelja Denisa Dugana.

