Tomas Nilu u razgovoru za kruševacgrad: „Ovde smo da vas inspirišemo“

– Mi u Švedskoj imamo neka vredna iskustva koja je moguće primeniti ovde i tu smo da vas inspirišemo i stimulišemo da oformite međuopštinsku saradnju, jer je zajednički interes da se zaštiti jezero ]elije. To je veoma važno za građane Kruševca, jer je njihova voda za piće u opasnosti i to je ono što treba razumeti – rekao nam je Tomas Nilu, ekspert na projektu unapređenja zaštite jezera Ćelije u okviru Programa podrške lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU

* Kako ocenjujete razvoj projekta unapređenja zaštite jezera Ćelije, kako nam vaša iskustva u međuopštinskoj saradnji u oblasti vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda mogu pomoći i koji su koraci učinjeni, a koji nam predstoje?

-Prvi korak je bio taj što je grad Kruševac aplicirao kod Stalne konferencije gradova i opština sa ovim projektom, a mi smo kao međunarodni eksperti bili angažovani od strane Švedske za izgradnju kapaciteta na lokalnom nivou pre ulaska Srbije u EU. Odmah je bilo jasno da zaštita jezera Ćelije nije mogla biti samo u nadležnosti grada Kruševca. Ovo je bilo pitanje od regionalnog značaja, jer ste imali zagađivače koji su dolazili iz drugih opština uzvodno. Onda smo saznali da su Brus i Blace dobili sredstva da izgrade svoja postrojenja. Shvatili smo i da grad Kruševac već ima javno preduzeće za upravljanje vodovodom i kanalizacijom, ali i da ove dve manje opštine nemaju dovoljno resursa, kompetencija ili nadležnosti da sprovode svoje aktivnosti. Ovo je bila situacija koji smo i mi u Švedskoj imali. U Švedskoj imamo manje opštine koje se suočavaju sa izazovima izgradnje infrastrukuture za upravljanje otpadom, za vodosnabdevabnje i kanalizaciju i prosto se neki oblik međuopštinske saradnje nametnuo kao logično rešenje. Ja dolazim iz švedskog regiona u kojem od 2001. godine postoji asocijacija za upravljanje otpadom koju čini pet opština i koju ja vodim. A 2008. godine osnovana je međuopštinska kompanija Gestrike – Vaten za upravljanje vodosnabdevanjem i prečišćavanjem otpadnih voda. Naša zamisao je bila da se uspostavi jedna formalna saradnja između lokalnih samouprava Kruševac, Brus i Blace, kako bi mogle da se u budućnosti suoče sa problemima vezanim za izgradnju infrastrukture za ovu oblast.

*Da li je moguće švedski primer direktno primeniti u našem slučaju?

-Mi delimo iskustvo kako se uspostavlja saradnja, ali taj primer ne može sasvim kopirati zato što mi ovde imamo različite okolnosti, različite zahteve i potrebe. Ipak, imamo neka vredna iskustva koja je moguće primeniti ovde i tu smo više da vas inspirišemo i stimulišemo da oformite tu međuopštinsku saradnju. Trenutno smo u fazi koja se bavi identifikacijom budućih resursa i nadležnosti koji će vam biti potrebne da se suočite sa izazovima koji su pred vama, ali i trenutnim stanjem.

*Kakvi su nalazi zatečenog stanja i koje su to kompetencije na kojima ćemo morati da radimo?

-To je upravo ono što sada radimo. Procenjujemo kakva je trenutna situacija i šta nam je potrebno da bismo ispunili buduća očekivanja u oblasti razvoja, resursa i nadležnosti. Mi smo odličan primer, jer se u suštini susrećemo sa istim problemima sa kojima se susrećete i vi. I nas očekuje zaštita izvorišta pitke vode. U Švedskoj postoji mnogo podzemnih izvora koji se koriste za snabdevanje pijaćom vodom, ali sada zakon nalaže ograničenu upotrebu tih resursa, tako da se suočavamo sa problemom da to postaje limitirani izvor. Takođe smo odličan primer i zato što je naše međuopštinsko preduzeće Gestrike – Vaten na početku imalo 53 zaposlena, a sada ih imamo 120. To govori da smo uspešno identifikovali izazove kao i načine kako se oni prevazilaze. Ako pogledate trenutno stanje u našem međuopštinskom preduzeću, ako pogledate poslove, nadležnosti i broj zaposlenih koji je potreban da bi se sve to uradilo, e onda možemo to uporediti i možda takav primer upotrebiti baš ovde u Kruševcu.

*Kakva je uloga Kruševca u budućem modelu međuopštinske saradnje?

Kruševac bi morao indirektno da pomaže Brus i Blace, jer je zajednički interes da se zaštiti jezero Ćelije. To je veoma važno za građane Kruševca, jer je njihova voda za piće u opasnosti i to je ono što treba razumeti.

N. Budimović

Tekst je deo projekta “Udruženi do očuvanja jezera Ćelije – Regionalno je održivo” koji su finansijski podržali Grad Kruševac i Ministarstvo kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji su dodelili stredstva.

Tomas Nilu u razgovoru za kruševacgrad: „Ovde smo da vas inspirišemo“

- Mi u Švedskoj imamo neka vredna iskustva koja je moguće primeniti ovde i tu smo da vas inspirišemo i stimulišemo da oformite međuopštinsku saradnju, jer je zajednički interes da se zaštiti jezero ]elije. To je veoma važno za građane Kruševca, jer je njihova voda za piće u opasnosti i to je ono što treba razumeti – rekao nam je Tomas Nilu, ekspert na projektu unapređenja zaštite jezera Ćelije u okviru Programa podrške lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU * Kako ocenjujete razvoj projekta unapređenja zaštite jezera Ćelije, kako nam vaša iskustva u međuopštinskoj saradnji u oblasti vodosnabdevanja…