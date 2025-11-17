Tokom prethodne sedmice rođene 24 bebe
Postavljeno: 17.11.2025
U Službi ginekologije i akušerstva sa neonatologijom u sklopu Opšte bolnice Kruševac za sedam dana rođene su 24 bebe, 11 devojčica i 13 dečaka
U odnosu na prethodnu sedmicu kada je bilo rođeno 26 beba, sada je broj porođaja je nešto manji.
