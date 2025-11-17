Tokom prethodne sedmice rođene 24 bebe

Postavljeno: 17.11.2025

U Službi ginekologije i akušerstva sa neonatologijom u sklopu Opšte bolnice Kruševac za sedam dana rođene su 24 bebe, 11 devojčica i 13 dečaka

U odnosu na prethodnu sedmicu kada je bilo rođeno 26 beba, sada je broj porođaja je nešto manji.

Kardiohirurg dr Aleksandar Milutinović iz Brusa na naučnom skupu u Insbruku

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
17. novembar 2025., 14:11
 

Prognoza -
20°C
Apparent: 15°C
Pritisak: 1008 mb
Vlažnost: 37%
Vetar: 6.9 m/s S
UV-Index: 1.35
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top