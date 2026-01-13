Tokom pojačane kontrole otkriveno skoro 49.000 prekršaja

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova kontrolisali su ukupno 133.786 vozila i otkrili 48.902 prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja sprovedene na teritoriji Republike Srbije u periodu od 24. decembra 2025. godine do 8. januara 2026. godine

Kako je saopšteno, najveći broj vozača sankcionisan je zbog prekoračenja brzine. Zbog ovog prekršaja kažnjeno je 26.957 vozača, što znači da je svaki peti kontrolisani vozač vozio brže od dozvoljenog. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano je 4.891 vozač, odnosno putnik.

Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja je isključeno 2.705 vozača, dok je 468 njih zadržano u službenim prostorijama jer su vozili sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, zadržano je i 135 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na sve učesnike u saobraćaju da, imajući u vidu nepovoljne vremenske uslove, pokažu dodatnu opreznost i odgovornim ponašanjem, kao i poštovanjem saobraćajnih propisa, doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.