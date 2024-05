Tin Fest na polovini takmičenja

Pod reflektorima Bele sale Kulturnog centra Kruševac svake večeri održava se 17. po redu Festival srednjoškolskog teatra, do sada su izvedene četiri predstave i to od strane Hemijsko-tehnološke i Ekonomsko-trgovinske škole iz Kruševca, Vaspitno-popravnog doma i Gimnazije „Sava Šumanović“ iz Šida, a do petka, kada se dodeljuju nagrade, biće odigrana još četiri dramska dela sa početkom od 20 časova

Ovaj Festival takmičarskog karaktera, kao i svake godine, realizuje se ispred velikog broja posetilaca, vršnjačkog i stručnog žirija koji čine Predrag Milenković, diplomirani glumac, Marija Marjanović, diplomirana glumica, i Nemanja Petronijević, dramaturg i urednik u Kulturnom centru.

Večeras će Medicinska škola izvesti predstavu „Zla žena“ Jovana Sterije Popovića, dok će se sutra Gimnazija predstaviti delom „Kad srce uzme stvar u svoje ruke“ koje je nastalo adaptacijom tekstova Ane Vukajlović, a u četvrtak predstavu Milivoja Mlađenovića „Mila, glumica dvadesetprvog veka“ odigraće Politehnička škola „Milutin Milanković“ nakon koje će u petak Festival zatvoriti poklon predstava Ive Andrića „Aska igra za život“ od strane članova Kulturnog centra i Kulturociklina , te će uslediti svečana dodela nagrada.

Ovogodišnji Tin Fest razlikuje se od prethodnih jer u njemu prvi put učestvuje škola koja nije iz našeg okruga i nastaje mogućnost da ovaj događaj postane regionalni ili republički jer se za učešće interesuju srednjoškolci iz cele države.

J. S.

Foto: KCK