TIN fest, gimnazijalci i „Jesen stiže dunjo moja“

Odličnom i zrelom izvedbom predstave „Jesen stiže dunjo moja“ na Festivalu srednjoškolskog teatra predstavili su se učenici kruševačke Gimnazije

Predstava je adaptacija istoimenog filma snimljenog po pesmi Đorđa Balaševića „Priča o Vasi Ladačkom“.

– Pričali smo o tome koje sve filmove volimo i došli smo na ideju da probamo da napravimo predstavu po uzoru na film jer to do sada niko nije radio, bar mi ne znamo da je neko to uradio. Satima smo sedeli, slušali i vraćali replike dok nismo ispisali tekst, prilagođavali smo scene jer se u filmu menjaju jako brzo – rekla je Jelena Vučković, učenica drugog razreda Gimnazije koja igra ulogu Savine majke.

Glumačku postavu čine učenici drugog razreda Gimnazije, a predstavu su pripremali gotovo dva meseca.

– Imali smo probe skoro svaki dan, vikendima smo išli po parkovima da vežbamo. Nismo to shvatili kao neku obavezu, na probama nam je bilo jako lepo i zanimljivo. Kulturni centar nam je omogućio da imamo mnogo više proba nego inače tako da smo mogli lepo da osetimo scenu – kazala je ona.

Nakon TIN festa planiraju da sa ovom predstavom učestvuju i na drugim festivalima.

– Najviši cilj nam je Sarajevski festival, mislimo da ova predstava zaslužuje mnogo. Nastavićemo da radimo na njoj kako bi je još bolje pripremili jer je teška i veliki je zalogaj za nas klince – dodala je Jelena.

Glavnu, ulogu nesrećnog Save Lađarskog, odlično je doneo Pavle Ivanović koji ne krije da bi nakon završene srednje škole želeo da nastavi da se bavi glumom.

– Potrebno je još raditi na ulozi pošto je vrlo zahtevna. S obzirom da smo radili predstavu po uzoru na film pokušavao sam da što više „skinem“ glumca koji igra ulogu Save Lađarskog – rekao je on.

Pored Jelene i Pavla u predstavi igraju Maša Mišić, Vojin Vukelić, Ana Bacić, Mirko Dimitrijević, Tijana Knežević, Aleksandra Simić i Tea Rilaković.

Kako ove godine Festival nije takmičarskog karaktera, po završetku predstave Kulturni centar dodelio je zahvalnice svim glumcima i direktorki Gimnazije.

Ovogodišnji Festival večeras (16. april) od 19 sati zatvara predstava “Kafanska priča o gombocu ili nemoguća budućnost” koju će izvesti učenici Medicinske škole.

TIN fest, gimnazijalci i „Jesen stiže dunjo moja“

