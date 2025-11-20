Testiranje inteligencije u Kruševcu

U Kruševcu će u subotu, 29. novembra biti organizovano zvanično Mensa testiranje inteligencije. Testiranje će početi u 16:30 časova u prostorijama Medicinske škole

Ovaj događaj predstavlja redovnu priliku za sve zainteresovane da provere svoj koeficijent inteligencije prema standardizovanom Mensinom testu.

Pravo učešća imaju osobe starije od 17 godina, koje nisu izlazile na Mensino testiranje u prethodnih godinu dana, a ovo testiranje mogu koristiti kao jedan od maksimalno tri pokušaja.

Naknada za test razlikuje se prema statusu kandidata, 2.500 dinara za zaposlene, dok studenti, đaci, penzioneri i nezaposleni mogu pristupiti testiranju po ceni od 2.000 dinara uz obavezan dokaz o statusu.

Učesnici moraju poneti lični identifikacioni dokument sa fotografijom i JMBG-om, a preporučuje se dolazak najmanje 15 minuta pre početka.

Sve dodatne informacije dostupne su na zvaničnom sajtu Mense Srbije: www.mensa.rs/iq/testiranje.