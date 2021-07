Temnić planira brzi povratak u Zonu “Zapad”

Nakon ispadanja iz Zone “Zapad”, fudbaleri varvarinskog Temnića 1929 veruju u brzometni povratak u staro društvo. Veruju da ce u Okružnoj ligi dominirati

– To je jos jedna gorka pilula našeg tima. Međutim, računamo da ćemo krizu rezultata prebroditi i vratiti se gde smo i bili. Podsećam sve one koji su zaboravili da je Temnić tri godine 2017, 2018 i 2019. bio član Prve lige Srbije. To nije za podcenjivanje – kaže Slavoljub Blagojević, sekretar kluba Temnić 1929.

Kao klub iz Okružne lige bilo bi, kako je kazao, neopravdano da se priprema na mnogo poznatijim destinacijama i zbog toga su ovde, u varoši sa najvećim brojem lipa u ovom delu Pomoravlja.

– Imamo na raspolaganju veliki broj talentovanih igrača iz ovog kraja. Opravdanoočekujemo pomoć od novajlije Darija Mihajlovića iz Crvene zvezde i ne sumnjamo u zadatak broj jedan – povratak u viši rang – ističe Balgojević, sekretar sa najdužim

iskustvom u klubu.

Lj.Marković