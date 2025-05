Tema dana: Sutra je Međunarodni dan medicinskih sestara

U savremenom društvu, gde je kvalitet zdravstvene zaštite od presudne važnosti za opšte blagostanje, medicinske sestre zauzimaju centralno mesto. Njihova uloga prevazilazi pružanje osnovne nege, one su ključne za rad lekara, jer im pomažu u dijagnostici, pripremi pacijenata za medicinske procedure i praćenju vitalnih znakova. Medicinske sestre rade danonoćno, po smenama, suočavajući se s izazovima poput pandemije KOVID-19, stalnim stresom, gubicima pacijenata, ali i emotivnim i fizičkim iscrpljenjem. One pružaju podršku pacijentima na svim nivoima, od neposredne nege do emocionalne podrške, i igraju ključnu ulogu u održavanju zdravlja i stabilnosti zdravstvenog sistema. Obeležavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara 12. maja pruža priliku da se prepozna njihov neprocenjiv doprinos i da se istakne potreba za kontinuiranim ulaganjem u ovu profesiju

Piše: Jovana Stefanović

Florens Najtingel, rođena 12. maja 1820. godine, postavila je temelje moderne profesije medicinskih sestara. Njena posvećenost unapređenju zdravstvene zaštite, obuci sestara i sticanju profesionalnog statusa ove profesije imala je dugoročne posledice na način na koji danas gledamo na sestrinstvo. Kroz inovacije u oblasti higijene, organizacije bolnica i pružanja nege, Florens je postavila standarde koji i danas oblikuju obrazovanje i praksu medicinskih sestara širom sveta. Danas, 205 godina nakon njenog rođenja, suočavamo se sa novim izazovima i prilikama u oblasti sestrinstva, koji čine obeležavanje ovog dana još značajnijim. Ove godine, Međunarodni dan medicinskih sestara nosi temu „Briga o medicinskim sestrama jača ekonomiju“, koja je nastavak višegodišnje inicijative „Naše medicinske sestre, naša budućnost“. Ova tema ima za cilj da podigne profil medicinskih sestara, istakne važnost ove profesije za zdravlje društva i pokaže kako zdravlje samih medicinskih sestara direktno utiče na kvalitet zdravstvene zaštite.

Uloga i značaj medicinskih sestara

Medicinske sestre su ključni članovi zdravstvenog tima, čineći najbrojniju populaciju u zdravstvenom sistemu. Njihova uloga obuhvata širok spektar aktivnosti, od pružanja direktne nege pacijentima do edukacije i promocije zdravlja u zajednici. Prema podacima Međunarodne sestrinske organizacije, medicinske sestre i tehničari obavljaju 68% usluga u zdravstvu, što ukazuje na njihov nezamenjiv doprinos.

– Pružanje pomoći pacijentima je jedan od ključnih aspekata naše uloge. Medicinske sestre pružaju podršku u dijagnostici i lečenju, pripremaju sve neophodno za medicinske procedure, vrše prijem i trijažu, prate vitalne znakove, reaguju na promene u zdravstvenom stanju pacijenata, dele savete o ishrani, higijensko-dijetetskom režimu i slično, ali ništa ne radimo „na svoju ruku“ već isključivo po nalogu lekara. Osim toga, neke od nas izlaze i na terene, kao što su medicinske sestre koje rade u Službi hitne medicinske pomoći, Službi kućnog lečenja i patronaži. One mere pritisak, nivo šećera u krvi, težinu i visinu pacijenta i ako je potrebno upućuju ga kod izabranog lekara – objasnila je Marijana Pavlović, glavna sestra u Domu zdravlja Kruševac.

Pored kliničkih veština, medicinske sestre poseduju i emocionalnu inteligenciju koja im omogućava da pruže psihološku podršku pacijentima i njihovim porodicama. Ova dimenzija njihove uloge često je presudna za oporavak i kvalitet života pacijenata.

Etički kodeks kao stub profesionalnog rada medicinskih sestara

Etički kodeks Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije naglašava važnost saradnje, kontinuiranog usavršavanja i čuvanja ugleda profesije. Principi poput poštovanja kolega, deljenja znanja i veština, te lične odgovornosti za rad, osiguravaju visok standard zdravstvene nege i profesionalizma.

– Etički kodeks koji pratimo kao medicinske sestre ne samo da nas vodi u svakodnevnom radu, već nas i motiviše da stalno unapređujemo svoje veštine i znanje. Redovno radimo na profesionalnom usavršavanju, sve više koleginica završava visoke strukovne škole, a mnoge nastavljaju i dalje obrazovanje. U okviru Doma zdravlja se često organizuju stručni skupovi, predavanja i interne edukacije, gde razmenjujemo iskustva i obnovljamo znanja. Obučavamo i mlađe koleginice, što je dvosmerni proces – edukujemo njih, a ujedno i sebe. U našoj profesiji je neophodno da idemo u korak s vremenom, jer samo tako možemo odgovoriti na sve veće zahteve savremenog zdravstva – istakla je Marijana.

Jedan od najvažnijih aspekata etičkog kodeksa jeste obaveza čuvanja profesionalne tajne. Medicinske sestre su često prve osobe kojima se pacijenti obraćaju sa svojim strahovima, nedoumicama ili ličnim zdravstvenim problemima. Poverljivost koju medicinske sestre moraju da poštuju nije samo zakonska obaveza, već i osnova na kojoj se gradi poverenje između pacijenta i zdravstvenog radnika. Upravo to poverenje omogućava da pacijenti budu iskreni i otvoreni, što doprinosi preciznijoj dijagnostici i boljem ishodu lečenja.

U zdravstvenim ustanovama, medicinske sestre i tehničari su često u direktnom kontaktu sa decom, starim i teško bolesnim pacijentima. To od njih zahteva ne samo visoku stručnost već i izrazitu empatiju, strpljenje i ličnu odgovornost. Etički kodeks prepoznaje ovu kompleksnost uloge i insistira na poštovanju ljudskog dostojanstva, bez obzira na zdravstveno stanje, socijalni status, veru ili nacionalnu pripadnost pacijenata. U praksi, to znači da je svaka intervencija – ma koliko rutinska bila – deo šire mreže brige koja podrazumeva poštovanje, razumevanje i duboku ljudsku posvećenost.

Posvećene svim generacijama, u svim delovima grada i sela

U okviru kruševačkog Doma zdravlja funkcionišu 34 ambulante – 25 u seoskim, a 9 u gradskim sredinama, kroz više specijalizovanih službi u kojima medicinske sestre i tehničari neguju različite profile pacijenata. Od pedijatrije, opšte medicine, kućnog lečenja i patronaže, do ginekologije, hitne pomoći i laboratorijske dijagnostike – svuda su oni nezamenljiva karika u zdravstvenom timu. Njihov rad je duboko kolaborativan, jer u svakoj jedinici blisko sarađuju sa lekarima, ali i sa pacijentima i porodicama, pružajući negu koja prevazilazi rutinu i postaje istinski humana misija. U vreme pandemije Kovida, kada je privremena Kovid ambulanta u Kruševcu bila aktivna, mnoge sestre i tehničari iz svih Službi Doma zdravlja priključile su se timovima, radeći pod velikim pritiskom, u nepoznatim i opasnim uslovima, stavljajući zdravlje pacijenata ispred sopstvenog.

– Sestre u nekim Službama rade u sve tri smene. U Domu zdravlja su zaposleni ljudi različitih generacija – od onih koji su tek završili srednju školu do sestara koje se spremaju za penziju. Pored brige o pacijentima, vodimo medicinsku dokumentaciju, izveštaje, pripremamo dokumenta za lekare, ponekad i za kolege u drugim službama. Posao medicinske sestre nije samo tehnički – on traži pažnju, saosećanje i ogromnu ličnu energiju. Svakog dana slušamo priče ljudi, tu smo da ih ohrabrimo, da ublažimo strah, da budemo neka vrsta oslonca. Nije uvek lako, ali nas humanost vodi – da učinimo sve što možemo, i onda kada je teško, i onda kada smo i same umorne – rekla je glavna sestra.

Ono što se retko vidi, ali što snažno obeležava njihov rad, jeste emotivna težina koju svaka smena nosi. Susreti sa neizvesnošću deo su svakodnevice u kojoj je potrebno ostati smiren, priseban i podržavajući. Medicinske sestre često kažu da „ne nose posao kući“, ali upravo u tome leži njihova tiha snaga – u sposobnosti da se i posle teškog dana vrate sutradan s istom posvećenošću. Podrška koju pružaju jedna drugoj, razgovori u pauzama, osmeh pacijenta ili reč zahvalnosti – to su izvori energije koji, iako nevidljivi, održavaju puls ove profesije.

Medicinske sestre i tehničari su ljudi koji svoj rad obavljaju sa velikom posvećenošću, ali i sa izuzetnim razumevanjem. Iako veliki broj pacijenata dolazi sa svojim problemima, bolestima i žalbama, koje ponekad mogu biti usmerene ka njima, trude se da svaki pacijent dobije istu i najbolju moguću negu i pažnju. Za mnoge pacijente, njihov dan je povezan samo sa trenutnim zdravstvenim problemima, što često dovodi do nezadovoljstva i potrebe za raspravom. Međutim, sestre znaju da pacijenti ne vide širu sliku njihovog radnog dana, koji često podrazumeva i velike žrtve u ličnom životu.

– Srećne smo i zadovoljne što možemo da radimo posao koji volimo i koji je izuzetno važan za našu zajednicu. Iako ćemo ovaj dan posvećen nama provesti radno, kao i većinu praznika, osećamo se ponosno na svoj poziv- navodi Pavlovićeva.

Obeležavanje Međunarodnog dana medicinskih sestara predstavlja izvanrednu priliku da se oda počast svim medicinskim sestrama koje sa posvećenošću i humanošću doprinose zdravlju i dobrobiti društva. Ovaj dan nas, takođe, podseća i na njihovu važnu ulogu u celom sistemu i potrebu za stalnim ulaganjem u njihovo obrazovanje i dobrobit, kako bi nastavile da pružaju najvišu moguću negu, ne samo u tehničkom smislu, već i kao stub podrške pacijentima u svim aspektima njihovog lečenja.