Takmičenje u lepom pisanju sutra u Ljubavi

Postavljeno: 31.10.2025

Sutra se održava 15. po redu „Komoransko zlatno pero“, takmičenje u lepom pisanju – kaligrafiji i to u područnom odeljenju OŠ „Brana Pavlović“ u Ljubavi

Tema ovogodišnje manifestacije nosi naziv „Mostovi“ u čast velikog pisca i nobelovca Ive Andrića, a najavljeno je učešće 24 učenika iz 21 škole Rasinskog okruga.

Pored takmičenja u Ljubavi, u porti manastira Svetog Nikole u Komoranu će biti organizovana izložba hrane, likovna kolonija, poseta muzeju i javni čas o Ivi Andriću.

Foto: Freepik.com/bearfotos

