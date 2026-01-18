Svi granični prelazi Srbije prema Šengenu biće blokirani 26. januara

Vozači kamiona iz Srbije i Bosne i Hercegovine najavili su da će 26. januara biti blokirani svi teretni granični prelazi prema zemljama Šengena, zbog problema koje im stvara novi Entry–Exit sistem (EES), koji evidentira ulaske i izlaske prevoznika

Kako navode, sistem EES direktno utiče na količinu radnih dana koje prevoznici mogu da provedu u Šengenu, ali i ozbiljno narušava funkcionisanje međunarodnih transportnih sporazuma. Uprkos brojnim razgovorima i upućenim sugestijama tokom poslednje dve godine, iz Brisela, prema njihovim rečima, nije bilo sluha za zahteve o olakšavanju procedura na granicama.

Prevoznici upozoravaju da bi blokada mogla da dovede do zastoja u uvozu i izvozu, ističući da lanci snabdevanja bez njihovog rada praktično ne mogu da funkcionišu. Protesti počinju 26. januara i neće imati unapred definisan rok trajanja, već će trajati dok se zahtevi ne ispune ili dok Brisel ne pristane na razgovore i moguće preispitivanje šengenskog sistema i primene EES-a.

Organizatori protesta pozvali su i druge relevantne institucije, kao i privredne komore, da se uključe u formiranje zajedničke strategije i pronalaženje održivog rešenja.