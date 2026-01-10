Svetski uspeh Sanje Luković: Nagrada „Umetnik Evrope 2025“ u Veneciji

Umetnički put Sanje Luković iz malog sela Zalogovca, kod Varvarina, sa obronaka planine Juhor, do Londona i Venecije svedoči o tome da talenat, istrajnost i posvećenost mogu prevazići sve granice

Sanja Luković slikarstvom se bavi više od dve decenije. Iako je po obrazovanju iz ekonomske struke, kroz dugogodišnji samostalni rad, kontinuirano stručno usavršavanje, kao i učešće na brojnim grupnim i samostalnim izložbama i likovnim kolonijama, izgradila je prepoznatljiv umetnički stil, koji je privukao pažnju kako domaće, tako i međunarodne umetničke scene.

Nedavno je u Veneciji, Sanja dobila međunarodno priznanje „Nagrada umetnik Evrope 2025“ (Premio Artista d’Europa), koje joj je dodeljeno za izuzetan doprinos razvoju savremene umetnosti kroz dela velike kreativne vrednosti. Tom prilikom predstavila se portretom, ulje na platnu, našeg poznatog glumca, scenariste i reditelja Radoša Bajića.

Portret Radoša Bajića za nju ima i posebnu ličnu dimenziju. U filmu „Radio Vihor zove Anđeliju“, scenariste i reditelja Jovana Živanovića, Bajić je tumačio lik njenog oca, a sam film govori o tome kako su se upoznali Sanjini roditelji. Njen otac, Dragan Jovanović Šumadinac iz Pajkovca, bio je najpoznatiji radio – pirat sedamdesetih godina prošlog veka, imao je svoju radio stanicu i bio je vrlo popularan u celoj SFRJ.

Završnica selekcije, svečana dodela priznanja i izložba izabranih radova održane su u reprezentativnom zdanju Scuola Grande San Giovanni Evangelista, jednom od najznačajnijih kulturno-istorijskih prostora Venecije, gde su umetnici imali priliku da svoja dela predstave međunarodnoj publici i stručnoj javnosti.

Širu međunarodnu pažnju Sanja je privukla i 2024. godine, na svetskom takmičenju „Golden Time Talent“, kao jedina predstavnica Srbije, na kojem su učestvovali umetnici iz 71 zemlje sveta. Radove je ocenjivao međunarodni žiri sastavljen od umetnika i likovnih kritičara iz 18 država, a konkurencija je obuhvatala kako akademske slikare i profesore, tako i samouke umetnike.

-Poslala sam tri rada u London i sva tri su nagrađena. Jedna slika je dobila prvu nagradu u izuzetno zahtevnoj konkurenciji – potret čuvene meksičke umetnice Fride Kalo, rađen akrilom na platnu. Druga nagrada pripala je portretu moga supruga Saše Lukovića u grafitu na papiru, a treća portret bake u akrilu na platnu. U London nisam mogla da otputujem zbog vize, a nagrade sam dobila poštom – medalju, statuu i diplome.

Ova nagrada predstavljala je važnu prekretnicu u njenoj umetničkoj karijeri i otvorila joj vrata daljih međunarodnih umetničkih manifestacija.

Sanja Luković je članica Udruženja likovnih umetnika „Rasinijus“ i Likovnog kluba „Dimitrije Simić“ iz Kruševca. Kolege je opisuju kao izuzetno posvećenu, istrajnu i ambicioznu umetnicu. Nastupala je na više kolektivnih izložbi i umetničkih kolonija od Varvarina i Ćićevca, preko Kruševca, do Beograda i Novog Sada, predstavila se u Londonu i Veneciji, a imala je i nekoliko samostalnih izložbi.

-Slikarstvo je moj smisao života. Najlepše je kada čovek radi ono što voli, jer samo tada može da da svoj maksimum. Veliku inspiraciju predstavljaju mi priroda rodnog kraja, ljudi i svetinje koje je okružuju. Radim portrete, pejzaže i apstrakciju u tehnikama grafit, pastel, ruska suva tehnika, akril i ulje na platnu, odnosno sve tehnike, stilove i pravce. Redovno se stručno usavršavam. Pohađala sam kurseve grafike i dizajna, crtanje i slikanje na Art akademiji, usavršila svoj pristup realizmu, hiperrealizmu i umetničkom izrazu. Završila sam bizzart – marketing i biznis u umetnosti, a trenutno pohađam premijum ART program Jovane Beljić, kaže naša umetnica.

Priča Sanje Luković podseća da se pravi umetnički uspeh ne gradi naglo, već godinama, tiho i uporno. Njeno ime se sve češće pominje na međunarodnoj umetničkoj sceni, a priznanje iz Venecije, a prethodno iz Londona, predstavlja značajnu potvrdu njenog dosadašnjeg rada i snažan podsticaj za nove umetničke izazove.

Živomir Milenković

Galerija: