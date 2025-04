Svetski uspeh Kruševljanke Jelene Borovčanin

-Prva skulptura u Murano staklu-

Kruševljanka Jelena Borovčanin ostvarila je još jedan svetski uspeh. Urađena je prva skulptura u Murano staklu po njenom nacrtu, a u saradnji sa ustanovom New Murano Gallery iz Venecije, što predstavlja novu dimenziju spoja umetnosti, elegancije, profesionalizma i sjaja i toplote od 1.300 stepeni Celzijusovih.

-U Veneciji smo napravili skulpturu od Murano stakla, koju sam ja dizajnirala a izveo je maestro Mario Furlan, jedini koji je to i mogao da uradi. Hvala Mariu na saradnji, profesionalizmu, blistavom umu i prilici. Radili smo na ovom projektu proteklih 9 meseci od kada sam i dostavila prve nacrte i dobila odobrenje. Andrea Perotta i Francesco Scarpa i Ivano Seno su mi pružili šansu, a zahvalna sam i celom Timu New Murano Gallery, koji su mi sa verom otvorili vrata i dopustili da budem deo ovog sjajnog projekta, skulpture koja se zove „SVI SMO JEDNO“ u fantastičnom Murano staklu i to je dokaz da je uspešno sve što je povezano- kaže srpska umetnica Jelena Borovčanin.

Skulptura je u potpunosti napravljena od Murano stakla, sastoji se iz 16 elemenata, od kojih je svaki rađen posebno, a biće povezan u celinu i odavati njeno značenje.

-Od odabira boja, dimenzija, načina izvođenja pa do stajanja pored pećnice od 1.300 C, uživala sam u svakom trenutku radeći sa najboljim u ovoj oblasti – Mariom Furlanom. Dragoceno iskustvo, probudilo je još neverovatne ideje u meni. Jedva čekam povratak u Veneciju, gde se osećam kao u svojoj drugoj kući sa sjajnim ljudima.

Živomir Milenković