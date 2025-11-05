Danas se širom sveta obeležava Svetski dan vegana, datum koji je posvećen promociji veganskog načina ishrane, zaštiti životinja i očuvanju životne sredine. Ovaj dan prvi put je obeležen 1994. godine, povodom 50. godišnjice osnivanja Veganske društvene organizacije (The Vegan Society) u Velikoj Britaniji, i od tada se svakog 1. novembra obeležava u mnogim zemljama

Veganska ishrana zasniva se na konzumiranju namirnica biljnog porekla, bez mesa, mlečnih proizvoda, jaja i svih životinjskih derivata. Osim zdravstvenih razloga, mnogi se za veganstvo odlučuju zbog etičkih uverenja, odnosno brige o pravima životinja, kao i zbog ekoloških razloga, budući da industrijska proizvodnja hrane životinjskog porekla znatno utiče na klimatske promene i prirodne resurse.

U svetu, ali i kod nas, sve je veći broj ljudi koji se okreću biljnoj ishrani ili pokušavaju da u svakodnevni meni uvedu više voća, povrća, žitarica, mahunarki i orašastih plodova. Stručnjaci ističu da pravilno balansirana veganska ishrana može doprineti smanjenju rizika od gojaznosti, dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti.

Povodom Svetskog dana vegana, širom sveta održavaju se radionice, tribine, degustacije biljnih obroka i edukativne kampanje sa ciljem da se javnosti približe prednosti biljne ishrane, ali i važnost humanijeg odnosa prema životinjama i prirodi.