Svetski dan štednje obeležava se danas širom sveta, a tim povodom Narodna banka Srbije (NBS) navela je da štednja predstavlja odricanje od sadašnje potrošnje i odvajanje sredstava za buduća vremena i da sam koncept ukazuje na važnost planiranja i racionalne upotrebe finansijskih sredstava

Svetski dan štednje ustanovljen je 31. oktobra 1924 godine na 1. Međunarodnom kongresu štedionica u Milanu, u Italiji. Za njegovo ustanovljenje „odgovoran“ je italijanski profesor Filipo Ravica, a 29. zemalja koje su bile učesnice kongresa želele su time da istaku vrednost štednje kako za pojedinca tako i za sveukupni ekonomski napredak.

Svetski dan štednje je dan kada se podećamo koliko je važno imati finansijsku sigurnost u vidu ušteđevine i koliko je važno štedeti za postavljene ciljeve.

Monetarne vlasti u prvoj nedelji novembra tradicionalno ohrabruju banke da nagrade građanima u vidu raznih pogodnosti, kako bi građani izvukli svoj novac iz „slamarica“ i naučili se da štednjom sebi obezbede bolji životni standard.

Zahvaljujući incijativi koja je pokrenuta u 31. oktobra 1924. osnovan je i Svetski institut štedionica koji danas okuplja više od 940 banka i štedionica širom sveta.

Potrebi da se štedi Institut naročito poklanja pažnju u nerazvijenim zemljama, odnosno zemljama u razvoju gde mnogi građani nemaju ni otvorene bankovne račune.