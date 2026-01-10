Svetski dan smeha obeležava se 10. januara širom sveta i posvećen je proslavi radosti, zajedništva i pozitivne energije koje smeh donosi u naše živote

Ovaj poseban dan ustanovio je 1998. godine dr Madan Kataria, lekar iz Indije i osnivač globalnog pokreta joga smeha. Njegova ideja je bila jednostavna, ali moćna – smeh je univerzalni jezik koji može premostiti sve razlike i doneti blagostanje celom čovečanstvu.

Smeh nije samo izraz veselja, već i snažan saveznik našeg zdravlja. Brojna istraživanja pokazuju da smeh ima značajan pozitivan uticaj na fizičko i mentalno zdravlje.

Svetski dan smeha obeležava se širom sveta različitim aktivnostima koje pozivaju ljude da se opuste i uživaju u smehu.

Iako je Svetski dan smeha idealna prilika da se podsetimo važnosti smeha, on bi trebalo da bude deo naše svakodnevice.

Svetski dan smeha podseća nas da je smeh dar koji svi možemo pružiti – sebi i drugima.