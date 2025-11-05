Danas se širom sveta obeležava Svetski dan romskog jezika, koji ima za cilj da podseti na bogatstvo i važnost romskog jezika, kulture i tradicije. Ovaj dan se posvećuje očuvanju jezika koji je deo identiteta romske zajednice i doprinosi raznolikosti i kulturnom nasleđu čovečanstva

Svetski dan romskog jezika podseća i na važnost inkluzije i ravnopravnog tretmana romske zajednice, kao i na potrebu da se mladim generacijama prenese znanje i poštovanje prema svom jeziku. U školama i kulturnim ustanovama širom sveta organizuju se predavanja, radionice, umetnički programi i manifestacije kojima se promoviše romski jezik i književnost.

Obeležavanje ovog dana doprinosi podizanju svesti o značaju očuvanja manjinskih jezika i kulturnih identiteta, ali i o doprinosu romske zajednice društvu u celini.