Svetski dan ratne siročadi obeležava se svake godine 6. januara sa ciljem podizanja svesti o deci koja su ostala siročad u ratovima, širenja informacija o njihovoj nevolji i isticanja psihičkih, društvenih i fizičkih prepreka sa kojima se deca suočavaju tokom odrastanja

Svetski dan ratne siročadi osnovala je francuska organizacija SOS Enfants en Detresses. Dan nudi zajednicama priliku da se pozabave nevoljom ratne siročadi. Ovo pitanje je evoluiralo u globalnu humanitarnu i socijalnu katastrofu koja se vremenom pogoršava sa rastućim globalnim tenzijama.

Ratna siročad suočava se ne samo sa gubitkom roditelja, već i sa emocionalnim, fizičkim i psihološkim posledicama koje rat ostavlja na njihov život.

Procenjuje se da su na desetine hiljada dece u prethodnom ratu na našim prostorima ostali siročad usled nacionalističkog terora, dok je preko milion dece pogođeno ratom u Ukrajini, a u Palestini ogroman broj žrtava od izraelskih bombi čine deca.