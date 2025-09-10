Svetski dan prevencije samoubistva

Samoubistvo predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem širom sveta i jedan je od vodećih uzroka smrti mladih između 15 i 34 godine. Svake godine gotovo milion ljudi oduzme sebi život, iako je reč o pojavi koja se u velikom broju slučajeva može sprečiti

Upravo zbog toga, poznavanje faktora rizika, socijalnih odrednica, epidemiologije i mera prevencije od ključne je važnosti prilikom planiranja i sprovođenja strategija.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), broj zemalja koje imaju nacionalne strategije za prevenciju samoubistava povećao se u poslednjih pet godina, nakon objavljivanja prvog globalnog izveštaja o ovoj temi. Ipak, ukupan broj država sa razvijenim strategijama i dalje je nedovoljan, te se apeluje na vlade širom sveta da prioritetno uspostave ovakve mere.

Statistike pokazuju da stope samoubistva značajno variraju među zemljama – od 5 slučajeva na 100.000 stanovnika do preko 30 na 100.000. Dok se čak 79% svih samoubistava dešava u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, najviše stope beleže se u zemljama sa visokim prihodima, sa oko 11,5 slučajeva na 100.000 stanovnika. Posebno zabrinjava podatak da je u razvijenim državama gotovo tri puta više muškaraca nego žena koji sebi oduzmu život, dok je u zemljama sa nižim prihodima taj odnos gotovo izjednačen.

Samoubistvo je drugi vodeći uzrok smrti mladih od 15 do 29 godina, odmah nakon saobraćajnih nesreća. Kada je reč o tinejdžerima uzrasta od 15 do 19 godina, ono je drugi najčešći uzrok smrti kod devojčica i treći kod dečaka, posle povreda na putu i nasilja.

Nažalost, i Srbija spada među zemlje sa visokom stopom samoubistava. Čak 13,5 stanovnika na 100.000 izvrši samoubistvo, što našu zemlju svrstava u sam vrh ove crne statistike. Stručnjaci upozoravaju da je za smanjenje broja samoubistava neophodan kontinuirani rad na svim nivoima društva – od pravovremene pomoći ugroženim pojedincima, preko edukacije porodica, škola i lokalnih zajednica, do sistemskih mera države.