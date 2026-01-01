Svetski dan porodice (engl. Global Family Day) je godišnja proslava koju je odredila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Obeležava se svakog 1. januara kao globalni dan mira i deljenja

Svetski dan porodice je nastao iz proslave Milenijuma Ujedinjenih nacija „Jedan dan u miru”. Prvi put je obeležen 2000. godine u izbegličkom kampu u Nablusu. Kasnije iste godine, Kongres Sjedinjenih Američkih Država jednoglasno je doneo odluku da prvi dan u novoj godini bude dan posvećen miru i nesebičnosti. Naredne godine Ujedinjene nacije su se pridružile ovoj inicijativi i predložile svojim članicama da 1. januar slave kao Svetski dan porodice.

Prvi put je obeležen u Sjedinjenim Američkim Državama od strane Linde Grover. Sa ciljem promovisanja Svetskog dana porodice objavljene su knjiga za decu „One Day In Peace, 2000“ 1996. godine, koja je prevedena na dvadeset i dva jezika, i utopijski roman „Tree Island“.

Osnovni cilj obeležava Svetskog dana porodice je postizanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, deljenje kućnih obaveza i dužnosti, zaštita porodice kao osnovne jedinice društva i pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici.