Danas se širom sveta obeležava Svetski dan čistog vazduha, datum koji podseća na značaj očuvanja okruženja i zdravlja građana kroz smanjenje zagađenja vazduha

Ovaj dan ustanovljen je sa ciljem podizanja svesti o posledicama koje zagađen vazduh ima na ljudski organizam, ekosisteme i klimatske promene, kao i podsticanja pojedinaca, zajednica i institucija da preduzimaju konkretne mere u njegovoj zaštiti.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, zagađenje vazduha predstavlja jedan od najvećih globalnih zdravstvenih rizika, a procenjuje se da godišnje uzrokuje preuranjenu smrt miliona ljudi širom sveta. Najčešći zdravstveni problemi povezani sa zagađenim vazduhom su respiratorne i kardiovaskularne bolesti, astma, bronhitis, kao i različita hronična oboljenja.

Kvalitet vazduha često varira u zavisnosti od industrijske aktivnosti, gustine saobraćaja, načina grejanja domaćinstava, kao i klimatskih uslova. U urbanim sredinama sa velikim brojem vozila i proizvodnih pogona, koncentracija štetnih čestica poput PM2.5 i PM10 može biti znatno iznad preporučenih vrednosti.

Stručnjaci ističu da poboljšanje kvaliteta vazduha zahteva koordinisano delovanje – kako institucija koje sprovode ekološke politike, tako i građana kroz svakodnevne navike. Među najčešćim preporukama su veća upotreba javnog prevoza, bicikala i pešačenja, ulaganje u razvoj zelenih površina i ozelenjavanje gradova, kao i prelazak na ekološki prihvatljivije sisteme grejanja.