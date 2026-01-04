Svetski dan Brajevog pisma

04.01.2026

U svetu se 4. januar obeležava kao Dan Brajevog pisma, a u Srbiji živi više od 12.000 slepih i slabovidih osoba. Brajeva azbuka se sastoji od šest tačaka, koje su raspoređene u dve kolone po tri tačke. Kombinacijom ispupčenih tačaka, kojih ukupno ima 63, dobijaju se pojedina slova

Znaci interpunkcije, zarezi, tačke, znakovi pitanja, uzvičnici i slično, raspoređeni su u dve kolone po dve tačke. Slepi dodirom, jabučicom desnog kažiprsta, čitaju sleva nadesno, a pišu zdesna nalevo.

Brajevo pismo za slepe nastalo je 1825. godine, a proizašlo je iz tzv. noćnog pisma tajne službe, koje su ga koristile u noćnim ratnim dejstvima. Luj Braj je usavršio tehniku i nastojao da se ona primenjuje u praksi.

Unesko je proglasio Brajevo pismo za univerzalno pismo za slepe i slabovide u svetu 1955. godine.

