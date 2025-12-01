Svetski dan borbe protiv side je međunarodni dan koji se obeležava 1. decembra, svake godine, počev od 1988. Tog dana se iskazuje podrška za ljude koji su HIV pozitivni i članove njihovih porodica i radi se na podizanju svesti o pandemiji AIDS-a

Svetski dan borbe protiv side je jedna od 11 zvaničnih globalnih kampanja za javno zdravlje koje obeležava Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS) je stanje opasno po život uzrokovano virusom humane imunodeficijencije (HIV). HIV virus napada imuni sistem pacijenta i smanjuje njegovu otpornost na druge bolesti.

Od 2020. godine, SIDA je ubila između 27,2 miliona i 47,8 miliona ljudi širom sveta, a procenjuje se da 37,7 miliona ljudi živi sa HIV-om, što ga čini jednim od najvažnijih globalnih problema javnog zdravlja u istoriji. Zahvaljujući nedavnom poboljšanom pristupu antiretrovirusnom tretmanu u mnogim regionima sveta, stopa smrtnosti od epidemije AIDS-a smanjena je za 64% od svog vrhunca 2004. (1,9 miliona u 2004. u poređenju sa 680 000 u 2020.)

Prema podacima UN za 2022. godinu skoro 40 miliona ljudi širom sveta živi sa HIV-om, 1.3 miliona se novoinficiralo HIV-om, a 630.000 ljudi je umrlo od ove bolesti u 2022. godini. Zahvaljujući visokoaktivnoj antiretrovirusnoj terapiji (HAART) stopa smrtnosti je smanjena za 64%.

Svetska zdravstvena zajednica je postavila optimističan cilj da do 2030. godine okonča epidemiju virusa, iako je bolest i dalje neizlečiva.