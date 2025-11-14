Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti u Kruševcu

Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti, bolesti koja se javlja kada organizam ne proizvodi dovoljno insulina ili ga ne koristi pravilno, što dovodi do povišenog nivoa šećera u krvi. Dijabetes može izazvati brojne komplikacije ukoliko se ne kontroliše pravovremeno, zbog čega su edukacija i prevencija ključni za očuvanje zdravlja

Kruševačko udruženje u saradnji sa Domom zdravlja i Opštom bolnicom organizuje niz aktivnosti koje su usmerene na edukaciju, prevenciju i podršku osobama koje žive sa ovom bolešću. Građani mogu da učestvuju u merenju nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska, dobiju savete o pravilnoj ishrani i kontroli dijabetesa, kao i da se informišu o dostupnim edukativnim programima i materijalima.

– Bićemo sa našim dragim prijateljima u Mesnoj zajednici Marko Orlović i imaćemo akciju. Pored aktivnog merenja šećera i pritiska, društvo, zahvaljujući svim projektima, ima mogućnost da podeli dnevnike samokontrole i kuvare za obolele od šećerne bolesti, primere kako može da se pravilno organizuje ishrana za nedelju dana. Tu je i kuvar iz Merkura, iz naše specijalne bolnice, jer svi koji su na insulinskoj terapiji imaju pravo jednom u četiri godine na desetodnevnu produženu edukaciju u Merkuru u Vrnjačkoj Banji. Tu smo zajedno, vršimo edukaciju i prevenciju, onima koji nisu ni znali da imaju povišen nivo šećera u krvi da ukažemo na značaj ranog otkrivanja šećerne bolesti i usmerimo ih na lekare i kontrolne preglede zahvaljujući analizi koju mi uradimo. Druga akcija biće u Benu apoteci u bolničkom krugu, inače apoteci u kojoj je i savetnik za dijabetes, sa merenjem šećera, pritiska i savetima za sve prisutne koji mogu proveriti svoje zdravstveno stanje – objasnila je predsednica društva Latinka Milojević.

Ove aktivnosti podsećaju građane koliko je važno redovno kontrolisati nivo šećera u krvi i brinuti o zdravoj ishrani i životnom stilu kako bi se dijabetes pravovremeno otkrio i kontrolisao.