Ovogodišnji Svetski dan bezbednosti pacijenata, koji se širom sveta obeležava 17. septembra, posvećen je bezbednoj zdravstvenoj zaštiti dece

Pod sloganom „Bezbednost pacijenata od samog početka“, kampanja naglašava značaj bezbednog lečenja novorođenčadi i dece do devet godina, imajući u vidu njihovu osetljivost i specifične zdravstvene potrebe.

Deca su zbog ubrzanog razvoja i različitih obrazaca bolesti posebno podložna rizicima ukoliko terapija nije prilagođena njihovom uzrastu i zdravstvenom stanju. Jedan propust u najranijem detinjstvu može ostaviti dugotrajne posledice po zdravlje i razvoj deteta, zbog čega je prilagođena i bezbedna zdravstvena zaštita ključna od samog početka života.

Farmaceutska industrija ima veliku odgovornost da obezbedi bezbednost lekova kroz čitav njihov životni ciklus – od istraživanja i kliničkih ispitivanja, do primene u terapiji pacijenata. Kontinuirano praćenje i analiza neželjenih dejstava, poznato kao farmakovigilanca, omogućava da terapija za decu i odrasle bude istovremeno i efikasna i bezbedna.

Pored zdravstvenih radnika i industrije, važnu ulogu imaju i roditelji, koji kroz praćenje reakcija svoje dece na propisanu terapiju i saradnju sa lekarima i farmaceutima doprinose sigurnijem i zdravijem detinjstvu.

Povodom ovog dana, u Knez Mihailovoj ulici biće postavljen informativni štand na kome će građani moći da dobiju korisne savete o pravilnoj primeni terapije i značaju prijavljivanja neželjenih dejstava lekova.