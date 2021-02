Svetosavski đaci: Uroš Mladenović, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“

Dobitnik Svetosavske nagrade za ovu školsku godinu u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ je učenik osmog razreda Uroš Mladenović. Nastavničko veće odlučilo je da njemu dodeli nagradu zbog ostvarenog izuzetnog uspeha u školovanju, ali i zapaženih rezultata na brojnim takmičenjima iz matematike, fizike, hemije i istorije

– Ovo priznanje mi veoma znači, osećam se prijatno i uzbuđeno što sam uspeo da stignem do ovog nivoa i nadam se da ću i u narednom periodu nastaviti da nižem uspehe. Nauku sam zavoleo od prvog razreda, u tome mi je puno pomogla učiteljica, a kasnije je sve išlo samo od sebe tako da sam i očekivao da se uloženi trud jednog dana isplati što se i desilo – kaže Uroš za KruševacGrad.

Njegovim uspehom niko iz njegove okoline nije bio iznenađen.

– Moja porodica i drugari su od mene očekivali da dobijem nagradu, što se i desilo, nakon čega sam dobio puno čestitki – kaže.

Brojne nagrade sa opštinskih, okružnih i republičkih takmičenja došle su kao rezultat vrednog rada.

– U svim predmetim sam davao maksimum, ali su me više privlačile prirodne nauke tako da sam se prvenstveno njima bavio. Najviše volim hemiju, matematiku i fiziku, a na takmičenja sam išao kako bih video koliko mogu da pokažem i uspeo sam da dobijem mnogo nagrada – ističe Uroš Mladenović.

Pored nauke voli i sport, trenira fudbal. Slobodno vreme provodi pored klavira koji je samostalno naučio da svira, a bavi se i komponovanjem i pisanjem kratkih priča. Školovanje planira da nastavi u kruševačkoj Gimanziji.

– Mislim da bi Gimnazija bila najbolja za mene pošto pruža celokupno znanje iz svih oblasti. Još uvek se dvoumim oko smera, nisam siguran da li će to biti prirodno-matematički ili informatički smer, ali verujem da ću nastaviti sa dobrim rezultatima koji god smer da upišem – napominje on.

Uroševa učiteljica, Slavica Savić, ističe da za 25 godina rada boljeg đaka nije imala.

– Sa sigurnošću mogu da kažem da je on najbolji đak koga sam imala u karijeri. Od početka je voleo da uči i izdvajao se od ostale dece, u drugom sam mu davala da rešava testove za četvrti razred – kaže ona.

Njegova razredna i nastavnica matematike, Katarina Perović, napominje da je Uroš pored toga što je najbolji đak i dobar drug.

– On hoće da pomogne drugima i sa mnogom decom radi. Ima taj neki duh koji ga tera da istražuje i mislim da je to jedna od ključnih stvari za uspeh. Ono što mi se kod njega najviše sviđa je to što ne postavlja sebi granicu, uvek od sebe zahteva više i to će ga, ja se nadam, odvesti daleko – napominje ona.

Direktorka škole Jasna Živković – Brajković ističe da u prethodnih nekoliko generacija u školi nisu imali učenika kao što je Uroš.

– On treba da bude uzor drugim učenicima, i volela bih da u narednim generacijama imamo nekog učenika sličnog kapaciteta i želje za radom – poručuje ona.

