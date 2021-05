Zapaženi rezultati na takmičenjima iz prirodnih nauka i odličan uspeh tokom školovanja razlozi su zbog kojih je nastavničko veće OŠ „Vladislav Savić Jan“ odlučilo da Svetosavsku nagradu za ovu školsku godinu dodeli učeniku osmog razreda Luki Jakovljeviću

– Ova nagrada je za mene motivacija za dalji rad, kako bih sa odličnim uspehom nastavio u daljem školovanju – kaže Luka za KruševacGrad.

Nagradu je očekivao jer je pored odličnog uspeha ostvario i zapažene rezultate na takmičenjima iz biologije, hemije, fizike i matematike.

– Mislim da su mi nagradu dodelili zbog učešća na takmičenjima, najveći uspeh ostvario sam iz fizike, koja mi je zajedno sa matematikom omiljeni predmet, bio sam prvi na okružnom iz fizike, a republičko takmičenje će biti održano u junu – ističe on.

Nakon osnovne škole želi da upiše prirodno – matematički smer u Gimnaziji.

– To je u ovom trenutku najbliže mojim interesovanjima, to je najbolja škola u kojoj najviše mogu da proširim svoje znanje iz oblasti koje me zanimaju – napominje on.

U slobodno vreme voli da igra košarku sa drugarima, a s obzirom na to da obožava nauku ističe da uživa u čitanju knjiga iz matematike i fizike kako bi što više proširio svoje znanje.

– Najviše me zanimaju grane fizike koje se bave univerzumom, pre svega astronomija, kosmologija i astrofizika – dodaje on.

Njegova razredna i nastavnica biologije Nevena Milutinović napominje da je Luka pored toga što je najbolji učenik i omiljen u svom odeljenju.

– On je jedan izuzetno odgovoran učenik i izuzetno zrela ličnost, od početka se kod njega uočavala posvećenost radu i zainteresovanost za sve nauke, vrlo je ambiciozan i stabilan tako da mu ja predviđam izuzetnu budućnost – kaže ona.

Svetosavski đaci: Luka Jakovljević, OŠ „Vladislav Savić Jan“

