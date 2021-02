Svetosavski đaci: Danilo Grujić, OŠ „Vuk Karadžić“

Pored zapaženih rezultata na brojnim takmičenjima učenik osmog razreda Danilo Grujić pokazao je veliko interesovanje i za bavljenje naukom te nastavničko veće OŠ „Vuk Karadžić“ nije imalo dilemu da Svetosavsku nagradu za ovu školsku godinu dodeli upravo njemu

– Znao sam da sam jedan od kandidata za nagradu, ali nisam znao da se ta nagrada odnosi na ceo osmi razred već sam mislio da će nagradu dobiti po jedan učenik iz svakog odeljenja. Kada sam saznao da sam dobio nagradu bio sam oduševljen – kaže Danilo za KruševacGrad.

Na isti način reagovali su i Danilovi članovi porodice i prijatelji.

– Najradosniji su bili moji roditelji, mama koja je uvek sa mnom išla na takmičenja i tata sa kojim sam vežbao kod kuće – dodaje on.

Omiljeni predmeti su mu matematika i fizika iz kojih je i na takmičenjima postizao zapažene rezultate. Na državnom takmičenju iz matematike prošle godine dobio je pohvalu dok je na državnom takmičenju iz fizike osvojio drugo mesto, pored toga učestvovao je i na okružnim takmičenjima iz istorije, biologije i srpskog jezika.

– Najznačajniji uspesi su mi na državnim takmičenjima iz matematike i fizike, meni je to jedan isti predmet s tim što je matematika apstraktnija, dok je fizika zapravo matematika u prirodi. Na takmičenju iz fizike sam ostvario bolji rezultat, ali tu nije bilo takmičenja zbog korone nego su od rezultata sa okružnog takmičenja napravili rang listu za državno, tako da imam utisak da sam pohvalu sa državnog takmičenja iz matematike više zaradio pošto sam izašao na takmičenje – objašnjava Danilo Grujić.

Njegov razredni starešina i nastavnik matematike, Ivica Pavlović, napominje koliko je teško ostvariti dobar rezultat na državnom takmičenju iz matematike.

– Na takmičenjima iz matematike u sedmom i osmom razredu učestvuju učenici iz specijalnih odeljenja Matematičkih gimnazija, to su deca koja od sedmog razreda idu u gimnazije i oni uglavnom pokupe sve nagrade tako da ova naša pohvala dođe skoro pa kao prvo mesto – kaže on.

Kao jedno od zanimljivijih iskustava dobitnik Svetosavske nagrade izdvaja učešće u Letnjoj naučnoj školi u Petnici.

– Na predlog nastavnice fizike Mirke Maksimović prijavio sam se za Petnicu, mislila je da će to da mi se svidi i bila je u pravu. To je za mene bilo zanimljivo iskustvo, sve je bilo odlično organizovano i imao sam priliku da pričam sa puno ljudi koji imaju ista interesovanja kao i ja – ističe Danilo Grujić.

Školovanje planira da nastavi u kruševačkoj Gimnaziji, a u slobodno vreme bavi se sportom i naukom.

– Van škole treniram košarku, imam i dron koji vozim i to mi je jako interesantno. Pored toga bavim se matematikom i fizikom, radim vanškolsko gradivo koje mi je zanimljivo. Voleo bih da nakon srednje škole upišem Fizički fakultet gde bih se bavio modernom fizikom, kvantnom mehanikom i teorijom relativiteta ali sam svestan da u tom polju nema mnogo posla tako da ću se verovatno odlučiti za neki inženjering – kaže Danilo.

Njegov razredni starešina dodaje da je Danilo društven i dobar drug koji je uvek raspoložen da pomogne drugima.

– On je jedan dečko u potpunosti u skladu sa svojim godinama s tim što je u oblastima fizike i matematike izuzetno napredan. Njegova posvećenost i način razmišljanja je retkost za taj uzrast, za šesnaest godina rada u školi mogu da kažem da je on sigurno među troje najboljih đaka koje sam imao, a verovatno je i najbolji – napominje on.

Od njega očekuje da i u daljem obrazovanju postiže odlične rezultate.

– Mislim da ima dobru perspektivu i u daljem školovanju od njega očekujem da zadrži isti nivo, odnosno da bude u pet odsto najboljih – kaže Ivica Pavlović.

D. Milićević

Svetosavski đaci: Danilo Grujić, OŠ „Vuk Karadžić“

