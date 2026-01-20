Svetosavka radionica za srednjoškolce

U Medija centru Kulturnog centra Kruševac sutra od 13 časova biće održana Svetosavska radionica namenjena srednjoškolcima, kao jedan od programa koji na kreativan i sadržajan način obogaćuje zimske dane

Radionica je osmišljena kao prostor za druženje, stvaralaštvo i negovanje svetosavskih vrednosti, a mladima pruža priliku da kroz rad i razgovor izraze svoju kreativnost i interesovanja. Najuspešniji radovi biće nagrađeni diplomama, knjigama i novčanim nagradama.

J.S.