Sveti velikomučenik Prokopije

U srpskim krajevima, 8. jula (21. jula po novom kalendaru), obeležava se dan Svetog Velikomučenika Prokopija, jednog od ognjevitih svetaca. Ovaj dan ima poseban značaj u pravoslavnoj tradiciji i često se posvećuje različitim običajima i verovanjima

Sveti Prokopije je poznat po svojoj hrabrosti i posvećenosti Hristu. Prema predaji, bio je iz Jerusalima i prvo je bio poznat kao Neanije. Kada je car Dioklecijan odlučio da progoni hrišćane, Neanije je bio poslat da uništi hrišćanske zajednice. Međutim, tokom puta do Aleksandrije, doživeo je zemljotres i čuo Božiji glas, što je promenilo njegov život. Umesto da progoni hrišćane, on je okrenuo svoju vojsku protiv neprijatelja i vratio se u Jerusalim kao hrišćanin. Nakon što je bio mučen i bačen u tamnicu, Hrist ga je krstio i dao mu ime Prokopije, a on je javno ispovedio svoju veru i mučenički postradao 303. godine.

Na dan Svetog Prokopija, u nekim srpskim krajevima veruje se da je ovaj dan pogodan za svadbe, jer Sveti Prokopije blagosilja mladence. Takođe, u ovaj dan se izbegavaju teži poslovi, kao što su kopanje, sahranjivanje i kupanje u rekama. Danas se često izbegava i „bosti“ zemlju ili platno zbog verovanja da je to loše zbog mogućih ujeda zmija.

Sveti Prokopije je zaštitnik kamenorezaca, rudara i dece, a mnoge porodice slave ga kao svoju krsnu slavu. Ujedno, na ovaj dan se izbegavaju svađe i psovanje, a obeležavanje se obično sastoji od molitvi i posebnim bogosluženjima u čast ovog velikog mučenika.