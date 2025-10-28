Sveti sveštenomučenik Lukijan

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Lukijana, sveca koga je po predanju mučiteljima izdao drugi zavidni sveštenik Pankratije

Rođen u Samosatu, u Siriji. U mladosti je stekao široko obrazovanje. Razdao je imanje siromasima i izdržavao se sastavljanjem poučnih dela. Prema jevrejskom tekstu, ispravio je mnoga mesta u Svetom pismu koja su jeretici iskrivili. Rukopoložen je za prezvitera u Antiohiji.

U vreme Maksimijanovog gonjenja, Lukijan je pobegao iz grada i sakrio se, ali ga je prokazao jeretički sveštenik Pankratije. U to vreme gonjenje je bilo užasno. Ni mala deca nisu bila pošteđena. Dva dečaka bila su bačena u vrelo kupatilo, gde su u mukama predali duše svoje svete Bogu. Učenica Lukijanova, po imenu Pelagija, da bi sačuvala devstvenu čistotu svoju od razvratnih nasilnika, bacila se sa krova kuće na zemlju. Lukijan je bio doveden u Nikomidiju pred cara. Uz put savetima svojim uspeo je da obrati u veru Hristovu 40 vojnika. I svi su mučenički skončali. Posle ispitivanja i mučenja sveti Lukijan bio je bačen u tamnicu, gde je bio mučen glađu.

Na Bogojavljenje se pričestio u tamnici i sutradan predao duh svoj Bogu. Postradao je 7. januara 311. godine.

Iako dan Svetog Lukijana nije upisan crvenim slovom u pravoslavni kalendar, danas treba postiti u znak sećanja na ovog sveštenomučenika koji je umro od gladi.