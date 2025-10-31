Sveti Petar Cetinjski i Kruševac

Pravoslavni vernici danas obeležavaju praznik Svetog Petra Cetinjskog, jednog od najuglednijih i najpoštovanijih svetitelja Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Sveti Petar Cetinjski, rođen kao Petar Petrović Njegoš, bio je mitropolit, državnik i duhovni vođa Crne Gore u periodu od kraja 18. do početka 19. veka. Poznat je kao čovek izuzetne mudrosti, hrabrosti i pravednosti, koji je svoj život posvetio jačanju vere, jedinstvu naroda i borbi za slobodu. Njegoš je u svojim epskim besedama, ali i u književnim delima Kruševac uvek označavao kao epicentralno mesto srpskog identiteta i duhovnosti, od Kosovskog boja pa na dalje karakterišući ga kao prestonicu nebeske Srbije

U vreme njegovog vođstva, Crna Gora se suočavala sa brojnim spoljnim i unutrašnjim izazovima, ali je Sveti Petar uspeo da učvrsti državnu organizaciju, učini narod složnijim i očuva duhovni identitet. Njegova politika zasnivala se na mirenju plemena, rešavanju sukoba bez krvi kad god je to bilo moguće, ali i odlučnoj odbrani kada je sloboda bila ugrožena. Upravo zbog toga narod ga je doživljavao kao istinskog oca i zaštitnika.

Svojim radom ostavio je dubok trag, kako duhovni, tako i kulturno-politički. Najpoznatije mu je delo „Oktoih“, a brojna svedočenja govore o njegovoj jednostavnosti, posvećenosti narodu i životu u skladu sa monaškim zavetima. Njegove svete mošti počivaju u Cetinjskom manastiru, gde se svakodnevno, a posebno danas, okupljaju vernici da se pomole, zapale sveće i zatraže blagoslov.

U znak zahvalnosti Kruševac mu je podigao bisku u samom centru grada, postavio kopiju kapelice sa Lovćena na Bagdali, a uz sam park vodi i njegova ulica.

Praznik Svetog Petra Cetinjskog obeležava se tiho i dostojanstveno. Vernici danas odlaze u crkve, učestvuju u liturgijama i mole se za mir, zdravlje i slogu u domovima. Ovaj dan podseća na vrednosti koje je Sveti Petar prenosio celog života – ljubav, veru, pravdu i zajedništvo.

Petar II Petrović Njegoš rođen je 13. novembra 1813. godine u Njegušima. Nemerljiv je njegov značaj u istoriji kao crnogorskog vladara, ali i srpskog pesnika i episkopa. Njegoš je u svojim epskim besedama, ali i u književnim delima Kruševac uvek označavao kao epicentralno mesto srpskog identiteta i duhovnosti, od Kosovskog boja pa na dalje karakterišući ga kao prestonicu nebeske Srbije.

Rođen je kao Radivoje „Rade“ Tomov Petrović u Njegušima pod Lovćenom, glavnom selu Katunske nahije. Bio je drugi sin Tome Markova Petrovića, najmlađega brata vladike Petra I i Ivane Proroković. Na krštenju je dobio ime Rade (Radivoje). Rođen je u porodici iz koje su tradicionalno poticali srpski episkopi (Danilo, Savo, Vasilije, Petar I i drugi).

Njegoš je udario temelje moderne crnogorske države uspostavljanjem organa vlasti: Senata, Gvardije i Perjanika i uvođenjem plaćanja poreza. Objedinio je svetovnu i versku vlast proterivanjem guvernadura Radonjića iz zemlje, čime je ukinuta tradicionalna podela vlasti između guvernera koji se oslanjao na Zapad i episkopa koji se oslanjao na Rusiju. Bio je pristalica ujedinjenja i oslobođenja srpskog naroda koji je bio u stalnim sukobima s Osmanskim carstvom.

Posete Rusiji podsticale su ga da ulaže napore za modernizaciju. Otvorio je dve fabrike baruta i izgradio brojne puteve i bunare, a ustanovio je i medalju Obilića, koja je postala najviše crnogorsko vojno odlikovanje.

Njegovo najpoznatije književno delo jeste poema „Gorski vijenac“ (1847. godine), ali tu su i druga važna dela poput „Luča mikrokozma“, „Lažni car Šćepan Mali“…

Umro je, od tuberkuloze, 31. oktobra 1851. godine na Cetinju, neposredno pred svoj 38. rođendan.

Bista velikog pesnika i mudrog vladara, Petra II Petrovića Njegoša, postavljena je na platou sa južne strane zgrade nekadašnje Skupštine opštine Kruševac, danas Gradske uprave. Svečano je otkrivena 2. jula 1971. godine. Delo je poklonila Kruševcu, povodom njegovog jubileja, supruga autora Sretena Stojanovića, akademskog vajara iz Beograda. Verna replika Njegoševa kapele na Bagdali dovršena je 2013.