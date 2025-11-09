Sveti mučenik Nestor

U vreme stradanja Sv. Dimitrija beše u Solunu mladić Nestor, koji se nauči veri Hristovoj od samog Sv. Dimitrija

U to vreme priredi car Maksimijan razne igre i uveseljenja za narod. Carev ljubimac beše vandalin po imenu Lije, golijatskog rasta i snage. Kao carev gladijator Lije izazivaše na megdan svaki dan ljude, i ubijaše ih. Za Lijeve megdane napravi car naročito pozorište na stubovima. Dole ispod toga behu pobodena koplja sa oštricama u vis. Kada bi Lije nekoga pobedio, gurnuo bi ga na šumu uspravljenih kopalja. Okolo stajaše neznabožački narod sa svojim carem i uveseljavahu se kako se neko ljudsko biće uvija u mukama na kopljima, dok ne izdahne. Kada se nekoga dana niko ne bi dobrovoljno prijavio na megdan Liju, tada su po naredbi carevoj hrišćani dovođeni silom, da se bore sa Lijem. Gledajući to Nestoru srce se paraše od bola. I on se reši da izađe na megdan Liju. Prethodno ode u tamnicu Sv. Dimitriju i potraži od njega blagoslov. Sv. Dimitrije ga blagoslovi, prekrsti ga znamenjem krsta na čelu i na prsima, i proreče mu: „Lija ćeš pobediti, ali ćeš za Hrista postradati.“ Mladi Nestor izađe Liju na megdan. Beše prisutan car sa mnoštvom naroda; i svi žaljahu mladoga Nestora, što će poginuti od borbe sa Lijem. No Nestor se prekrsti i reče: „Bože Dimitrijev, pomozi mi!“ I s Božjom pomoći savlada Nestor Lija, obori ga i gurnu na oštra koplja, gde teški džin brzo nađe smrt. Tada sav narod vikaše: „Veliki je Bog Dimitrijev!“ A car se postidi pred narodom, ožalosti za svojim ljubimcem Lijem, razgnevi na Nestora i na Dimitrija. Pa naredi opaki car, te Nestora mačem posekoše, a Dimitrija kopljima izbodoše. Tako skonča svoj mladi zemaljski život ovaj slavni hrišćanski junak Nestor, 306. god, i preseli se u carstvo Gospoda svoga.