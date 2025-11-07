Sveti mučenici Markijan i Martirije

Ovi svetitelji Božji behu u sveštenstvu pri patrijarhu carigradskom Pavlu u vreme cara Konstancija. Po smrti cara Konstantina jeres Arijeva, koja beše prigušena, opet ožive. I sam car Konstancije naginjaše toj jeresi

Na dvoru carevom behu dva velikaša, Jevsevije i Filip, obojica vatreni arijanci. Njihovim uticajem patrijarh Pavle bi zbačen s prestola i proteran u Jermeniju, gde ga arijanci udaviše. Presto patrijaraški zauze zločestivi Makedonije. U to vreme, kada Pravoslavlje imaše da vodi dve ljute borbe, protiv neznabožaca i protiv jeretika, Markijan i Martirije, založiše se svom snagom i odlučnošću za Pravoslavlje. Markijan beše čtec a Martirije ipođakon pri sabornoj crkvi, i pod patrijarhom Pavlom behu patrijarhovi notari. Arijanci pokušaše najpre da ih potplate, no kada ovi sveti muževi to odbiše s prezrenjem, oni ih na smrt osudiše. Kada ih izvedoše na gubilište, oni uzdigoše ruke i pomoliše se Bogu blagodareći Mu za mučeničku končinu života svoga: „Gospode, radujemo se što ovakvom smrću izlazimo iz ovoga života. Udostoj nas biti pričasnicima života večnoga, Ti živote naš!” Tada prikloniše glave svoje pod mač, i behu posečeni 355. godine. Na njihovim čudotvornim moštima docnije podigao je crkvu u njihovo ime sveti Jovan Zlatoust.