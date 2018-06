Svečano otvoreno Kulturno leto u Ribarskoj Banji

Nastupom etno pevačice Danice Krstić otvoreno je ovogodišnje “Kulturno leto” u jednoj od najleših banja u Srbiji. Manifestacija će trajati do jeseni i pratiće je bogati kulturni i sportski sadržaji. Očekivanja su da tokom trajanja manifestacije, Ribarska Banja ugosti više desetina hiljada gostiju iz Srbije i regiona

Pevačica koja je sa Sanjom Ilić i “Balkanikom” predstavljala Srbiju na ovogodišnjem Evrosongu u Lisabonu, svojim moćnim glasom zadivila je i publiku u Ribarskoj Banji. Amfiteatar 0velnes i spa centar Specijalne bolnice “Ribarska Banja” bio je ispunjen do poslednjeg mesta, svaka pesma pozdravljena je burnim aplauzima, a u okviru programa koji je trajao nepuna dva sata, gosti su imali prilike da uživaju i u spletu narodnih igara Kulturno umetničkog društva “Ribarska Banja”.

“Kulturno leto 2018” zvanično je otvorila gradonačelnica Kruševca, Jasmina Palurović, istakavši tom prilikom da ova manifestacija ima dugu tradiciju, da je prate bogati kulturni i sportski sadržaji, te da kao takva pozitivno utiče na one koji ovde dolaze na oporavak.

Uz podsećanje da je ovo 15-to po redu “Kulturno leto “, Dušan Šokorac, direktor Specijalne bolnice “Ribarska Banja”, kazao je da će , u skladu sa jubilejom, ovogodišna manifestacija biti još sadržajnija nego prethodnih godina.

– Uz programe koji su već tradicionalno deo ove manifestacije, ove godine deo sadržaja biće prebačen i na Samar, deo Ribarske Banje gde je u završnoj fazi izgradnja sporstko rekreativnog centra i gde se sada završavaju tri bazena sa pratećim ugostiteljskim i sportskim objektima. Na Samaru će biti organizovane muzičke večeri, sportovi na vodi, noćno kupanje i još mnogo toga – najavio je on.

Šokorac je istakao da se ova manifestacija organizuje pre svega zbog pacijenata koji se u ovoj banji oporavljaju.

– Moto Specijalne bolnice “Ribarska Banja” je da našim pacijentima moramo biti lek i za telo i za dušu. U skladu sa tim, trudimo se da ova manifestacija bude nešto što je lekovito za dušu i što upotpunjuje naše fizikalne tretmane – rekao je on.

Uz podsećanje da SB “Ribarska Banja” raspolaže sa oko 500 ležajeva, kazao je da je trenutna popunjenost kapaciteta odlična .

– Rezervisani smo skoro do kraja oktobra, ali s obzirom na to da se uglavnom radi o starijoj populaciji i da se dešava da bude i otkazivanja iz raznih razloga, svi oni koji imaju potrebu da dođu u Ribarsku Banju, ne treba da odustaju. Mi ćemo se potruditi da im izađemo u susret i da im pronađemo mesto, ako ne u ustanovi, onda u privatnom smeštaju u neposrednoj blizini banje. U tri privatna hotela i seoskim domaćinstvima koja su se opredelila da se bave banjskim turizmom, u ovom trenutku ima oko 400 ležajeva – rekao je on, dodajući na kraju da bi umesto razmišljanja o eventualnoj privatizaciji ove banje, bilo mnogo pametnije graditi hotele i osmišljavati sadržaje koji će privući još veći broj gostiju i ovu destinaciju učiniti još atraktivnijom i ozbiljnijom.

“Kulturno leto” u Ribarskoj Banji tradicionalno prate brojni nastupi kulturno umetničkih društava, koncerti, likovne kolonije, književne večeri i sporstki događaji, te manifestacije poput Etno festivala hrane, muzike i starih zanata , Vuletovih dana i Jesenje likovne kolonije kojom se obično i zatvara ova manifestacija.

Tokom šest meseci, koliko inače traje “Kulturno leto”, Ribarsku Banju poseti više desetina hiljada posetilaca iz Srbije i regiona. Uz bogat program koji nudi ova manifestacija, posetiocima su na raspolaganju i brojni sadržaji, poput velnes i spa centra otvorenog na temeljima starog turskog amama iz 17. veka, sporstkog kompleksa, bazena sa termalnom vodom, etno sela u Srndalju…

Svečano otvoreno Kulturno leto u Ribarskoj Banji

Nastupom etno pevačice Danice Krstić otvoreno je ovogodišnje “Kulturno leto” u jednoj od najleših banja u Srbiji. Manifestacija će trajati do jeseni i pratiće je bogati kulturni i sportski sadržaji. Očekivanja su da tokom trajanja manifestacije, Ribarska Banja ugosti više desetina hiljada gostiju iz Srbije i regiona Pevačica koja je sa Sanjom Ilić i “Balkanikom” predstavljala Srbiju na ovogodišnjem Evrosongu u Lisabonu, svojim moćnim glasom zadivila je i publiku u Ribarskoj Banji. Amfiteatar 0velnes i spa centar Specijalne bolnice “Ribarska Banja” bio je ispunjen do poslednjeg mesta, svaka pesma pozdravljena je burnim aplauzima, a u okviru programa koji je trajao…