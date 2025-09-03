Danas je svečano otvoren Limenka Teatar fest, internacionalni pozorišni festival za decu, koji će se prvi put održati u Kruševcu od 3. do 7. septembra. Cilj manifestacije jeste da najmlađi nauče važnost reciklaže kroz umetnost, igru i druženje

Tim povodom, učenici trećeg razreda osnovnih škola „Nada Popović“ i „Jovan Popović“ okupili su se na Trgu glumaca kako bi u karnevalskoj koloni prošetali glavnom gradskom ulicom.

Pridružili su im se vršnjaci – mladi sportisti koje okuplja Sportski savez grada Kruševca, a koji predstavljaju sve sportove koje deca treniraju u našem gradu.

Karnevalska povorka je krenula od Kruševačkog pozorišta, Vidovdanskom ulicom do Trga kosovskih junaka, te nazad do bine na Trgu glumaca. Učenica sedmog razreda Dunja Jović je poželela dobrodošlicu gostima i svečano otvorila sam festival rečima:

– Limenka teatar fest nije običan porodični festival, već festival koji nas uči nečemu što je zaista važno – da čuvamo prirodu. Za to nisu potrebne kazne i zabrane, dovoljna je dobra volja i zajedništvo.

Hor Kulturnog centra Kruševac je izveo himnu Festivala, da bi publika potom obišla Limenka Bazar. Nakon toga je usledila predstava „Ružno pače“, za koju ulaznice nisu bile u prodaji, jer je namenjenja đacima, odnosno učesnicima festivala.

Lutkarska adaptacija Andersenove bajke govori o neprihvatanju različitosti, netoleranciji i strahu od drugačijeg. Kroz priču o labudu koji se greškom izlegao u pačijem gnezdu, ova predstava deci na topao i njima prihvatljiv način pokazuje kako se tog straha osloboditi. Lepota je u srcu i ljudskoj osetljivosti, a prihvatanje je ključ zajedničkog života i razumevanja.

U večernjem delu programa, od 17.30 posetioci će na Limenka bazaru, edukativno-zabavnom predprogramu, moći da predaju prazne, iskorišćene limenke na Limenka trezoru, a zatim na Limenka menjačnici dobiju svoje ALU COIN-e, simbolične novčiće, zvaničnu valutu festivala. Kursna lista je 5 limenki za 1 ALU COIN.

Njima će najpre moći da kupe svoje ulaznice za predstavu „Zec i pas”, Pozorišta lutaka „Pinokio” iz Beograda na Limenkica biltarnici i zatim dalje na Bazaru razne zanimljive i korisne stvarčice.

U predstavi „Zec i pas“, koja počinje u 19 časova u Pozorištu Kruševac, ove dve životinje su komšije koje se neprestano nadmeću – jedan voli šargarepu, drugi kobasice, jedan nosi patike, drugi cipele, jedan bolje čuje, drugi bolje njuši. Ipak, imaju nešto zajedničko – obojica vole da trče i da se igraju. Njihova trka počinje zbog drveta koje žele da prisvoje, ali otkrivaju da ono pruža zaklon mnogima i ne može pripadati samo jednom. Na kraju, iz trke se rađa prijateljstvo i pouka: ono što volimo delimo sa svojim prijateljima.

Nakon Novog Sada, Sombora i Kikinde, Festival je došao u Kruševac. Tokom pet festivalskih dana, publika će imati priliku da pogleda jedanaest predstava iz osam zemalja – Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Severne Makedonije, Mađarske, Bugarske, Perua i Slovačke. Program je kreiran po izboru selektora Slobodana Jovanovića i umetničke direktorke festivala, glumice i rediteljke Valentine Pavličić.

Festival je nastao kao nastavak i proširenje programa „Limenka ulaznica“, koji je pokrenut još 2009. godine. Nosilac inicijative su Dečje pozorište „Čarapa“, Udruženje Eko art i Škola plus, a već šesnaest godina ovaj projekat okuplja decu, roditelje, mlade i starije generacije kroz edukaciju o ekologiji i reciklaži.

Do sada je u aktivnostima učestvovalo više od 85.000 mališana i roditelja, dok je prikupljeno skoro milion iskorišćenih limenki, koje su potom reciklirane.

I ove godine, kao i svih prethodnih, kompanija Ball Corporation i projekat „Svaka limenka se računa“ podržavaju Limenka teatar fest i umetničko – edukativni program koji festival sprovodi.

Tu su još i Jazak voda, novi prijatelj koji je podržao sjajan pozorišni program, Grad Kruševac kao domaćin, „Knjaz Miloš“ – Limenka kafić, izdavačka kuća „Klett“- Limenkica knjižarica“, OTP banka – OTP junior, Wurth- Limenkica svaštarica, „Transfera“- transport opreme i prikupljenih limenki. Partneri u organizaciji su Kruševačko pozorište, Vaspitno popravni dom Kruševac, TO Kruševac, KC Kruševac, OŠ „Nada Popović“, OŠ „Jovan Popović“ , kao i Sportski savez Kruševac.

N. L.