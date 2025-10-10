Svečano otvoren Festival sadnog materijala u Velikom Šiljegovcu

Danas je svečano otvoren treći po redu Festival ukrasnog sadnog materijala u Velikom Šiljegovcu. Manifestacija će trajati dva dana, a posetioci će imati prilike da obiđu štandove oko 40 izlagača

Veliki broj posetilaca okupio se na otvaranju Festivala koji se organizuje treću godinu zaredom od strane Mesne zajednice Veliki Šiljegovac, a pod pokroviteljstvom Grada Kruševca.

Kako je istakao Siniša Milojević, predsednik MZ Veliki Šiljegovac, ove godine među izlagačima će se naći i rasadničari iz Jagodine, Aleksinca, Niša, pored domaćih proizvođača iz Velikog Šiljegovca i okolnih sela Rasinskog okruga.

– Festival je u početku bio zamišljen kao izložbena manifestacija, ali je od prošle godine dobio i prodajni karakter. To se pokazalo kao dobar potez – ostvarene su nove poslovne saradnje, a proizvođači su prepoznali značaj učešća na ovoj manifestaciji. U ovom kraju žive vredni ljudi, ima mnogo uspešnih rasadnika, a neki su se čak preorijentisali sa stočarstva na hortikulturu, prepoznavši u tome dobru priliku za zaradu. Rad je zahtevan, ali rezultati su ohrabrujući – istakao je Milojević.

Među brojnim zvanicama našao se i Milorad Miša Ćirić, menadžer za međunarodni marketing i trgovinu koji ističe da mu je osnovna delatnost da što više turista dovede u Srbiju:

– Moj zadatak je da već sada pripremamo 4. festival i da što više ljudi dolazi ovde iz više razloga. Takođe, cilj mi je da pomognem da se što više izvozi odavde u svet. Želim svima puno uspeha.

Zamenica gradonačelnika, Snežana Radojković svečano je otvorila Festival istakavši tom prilikom da su rasadničari šiljegovačkog kraja postali brend Kruševca, te da postaju jedan od najvećih izvoznika Rasinskog okruga i opštine Kruševac:

– Festival se polako, ali sigurno pretvara u jednu tradicionalnu manifestaciju koja širom Srbije, ali i regiona, pronosi glas Velikog Šiljegovca, grada Kruševca i našeg Rasinskog okruga. Velika je čast i zadovoljstvo na jednom mestu videti sve naše proizvođače i izlagače koji svojim vrednim radom, marljivim trudom i zalaganjem rade na proizvodnji svih ovih biljaka. Njihovi proizvodi ukrašavaju dvorišta, bašte, terase, javne površine širom zemlje i sveta, a svojim delovanjem ne samo da podstiču razvoj ekologije, već i promovišu veću brigu o prirodi.

Zamenica gradonačelnika je navela da će do kraja godine u MZ Veliki Šiljegovac biti završeni infrastrukturni radovi na platou kod Doma zdravlja, kao i u nekoliko ulica, ali i sportski teren koji predstavlja nagradu za osvojeno prvo mesto na Državnim seoskim igrama 2023. godine.

Na kraju se prisutnima obratio i Zoran Tomić, savetnik ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, koji je pozvao poljoprivredne proizvođače da unaprede svoju proizvodnju kroz saradnju sa brojnim poljoprivrednim institucijama, poput instituta u Koševima, ali i Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu koji je najmlađi državni fakultet u Srbiji.

– Dolazim iz drugog resora, i ovde ne vidim samo proizvođače, već vidim veliki broj inovatora. Ljudi koji su posvećeni svom poslu i koji u svakoj sadnici koju rade vide jedan mali eksperiment – kako da unaprede i tu proizvodnju učine efikasnijom.

Nakon svečanog otvaranja usledio je kulturno-umetnički program, da bi od 11 sati sa radom počela ocenjivačka komisija. Pored nagrada za najuređeniji štand i najbolji sadni materijal, od ove godine je uvedena i treća kategorija „najbolji među najboljima“ gde će rasadničari među sobom izabrati najboljeg.

Za danas i sutra su planirani obilasci rasadnika ovog kraja, dok će se večeras od 20 održati koncert narodne muzike na platou kod Doma kulture.

Drugog dana Festivala je planirana izložba ukrasnog sadnog materijala od 10 do 15 sati, da bi od 17 časova usledila dodela zahvalnica i zatvaranje ove manifestacije.

Inače, Veliki Šiljegovac je poznat po velikom broju proizvođača rasadničkog materijala i trenutno je u ovom selu registrovano 97 rasadnika. Oko 60 odsto proizvodnje ukrasnog sadnog materijala Srbije je iz Velikog Šiljegovca, dok je preko 50 odsto srpskog izvoza upravo sa ovog područja.

