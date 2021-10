Svečana akademija povodom Dana oslobođenja

Svečana akademija, uručivanje Zahvalnica grada te izvođenje prve srpske opere „Na uranku“, bili su centralna dešavanja u okviru trodnevnog programa obeležavanja Dana oslobođenja Kruševca u Drugom i Prvom svetskom ratu,14. i 15. oktobra

Na učinjeno u prethodnoj godini podsetila je gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović koja je govorila o brojnim završenim i projektima koji su u toku, a koji treba da doprinesu boljem životu građana. Napomenula je da se radi u svim oblastima, kako u gradskoj tako u seoskoj sredini, kao i na unapređenju poslovnog okruženja, što se preduslov za dolazak investitora.

–Postoje datumi u istoriji koji nas ispunjavaju ponosom. Takav je današnji dan, Dan oslobođenja, kojim čuvamo i negujemo osnovne principe slobode, istinoljubivosti, tolerancije, kao temeljne vrednosti našeg društva. Ovaj dan nije poklonjen, za taj dan, za slobodu i za bolje sutra položeni su mnogi životi. Sećanje na žrtve naših predaka daje nam snagu da i dalje pobeđujemo, najviše zbog onih koji tek sada rastu i u čiju budućnost smo dužni da ulažemo. Ovo je prilika da odamo počast svima koji su dali živote, kako bi mi živeli u slobodi i miru i mogli da radimo i stvaramo – poručila je gradonačelnica.

Dodeljivanje Zahvalnica grada, započeto prilikom obeležavanja Dana osnivanja Kruševca, Vidovdana, nastavljeno je večeras, uručivanjem priznanja KUD-u „14. oktobar“ i njegovom višedecenijskom umetničkom rukovodiocu Draganu Nikoliću, u čije ime je nagradu primila njegova ćerka Milica Nikolić.

–Zahvaljujem se Gradu, fabrici „14. oktobar“, svim građanima, jer je veliki broj vas deo porodice KUD-a 14. oktobar koju je Dragan Nikolić sa hiljdama članova gradio 56 godina. KUD-u i njemu je glavni pokretač bila promocija Kruševca, njegove kulture i tradicije širom sveta, a ovo priznanje je potvrda svega za šta se društvo zalaže i podstrek za dalji rad – rekla je Milica Nikolić, napomenuvši da njen otac nagradu posvećuje članovima Kulturno umetničkog društva.

Zahvalnicu je dobilo i KUD „14. oktobar“ u čije ime je priznanje primio Momčilo Nikolić.

Reč je o zahvalnicama koje se dodeljuju ove godine povodom značajnog jubileja, 650 godina osnivanja grada, a na Vidovdan ga je dobilo stotinak organizacija i pojedinaca, koji su doprineli razvoju grada u proteklim decenijama, a mnogima je pripalo posthumno.

Podsetimo da Kulturno umetničko društvo “14. oktobar” postoji od 1925. godine. Tokom skoro sto godina kroz anasambl je prošlo skoro 8000 članova i članica. Svoje programe izvode na koncertima širom zemlje i sveta, do sada su bili na 60-tak turneja od Grčke do Englese i od Turske do Amerike. Na 40-tak velikih međunarodnih festivala ovaj ansambl osvojio je mnoštvo priznanja i medalja.

U nastavku programa svečane akademije izvedena je prva srpska opera „Na uranku“, čuveno delo Stanislava Biničkog, pripremljeno u saradnji Kulturnog centra i Kruševačkog pozorišta, u režiji Dragoljuba Bajića, prvaka opere beogradskog Narodnog pozorišta.

Reč je o delu koje je pred kruševačkom publikom premijerno izvedeno na platou ispred Kuće Simića, ove godine, na Vidovdan.

J.B.