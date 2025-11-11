Sve više mladih iz Srbije odlučuje se za studije u Sloveniji

Sve veći broj mladih iz Srbije, uključujući i Kruševac i okolinu, odlučuje se da visokoškolsko obrazovanje stekne u Sloveniji. Međudržavni ugovor Srbije i Slovenije značajno olakšava proceduru upisa, a za buduće studente važno je znati kako se aplicira, kakvi su uslovi studentskog života, koliko sve to košta i kakav je kvalitet obrazovanja. Sve ove informacije mogu se detaljno pronaći na sajtu Agencije Studiraj Apco

Jedna od najvećih prednosti studiranja u Sloveniji je što studenti imaju pravo da rade potpuno legalno preko studentskog servisa. Zarađeni novac može pokriti sve troškove života, a za mnoge buduće studente ovo predstavlja i prvo radno iskustvo u Evropskoj uniji.

Prijemni ispiti i upis

Većina slovenačkih fakulteta i viših škola ne zahteva prijemni ispit. Izuzetak su umetnički fakulteti, sportske akademije, arhitektonski fakultet i stomatološka protetika. Svi zainteresovani imaju pravo da konkurišu u bilo kojem upisnom roku, ali stručnjaci savetuju da se prijava obavi u prvom roku jer se kasnijim apliciranjem značajno smanjuje izbor fakulteta i smerova.

Visokoškolske ustanove u Sloveniji

Sistem visokog obrazovanja u Sloveniji organizovan je u tri stepena:

Bachelor – osnovne studije, 3-4 godine

Master – postdiplomske studije, 2 godine

Doktorske studije – 3 godine

U Sloveniji postoje tri državna univerziteta: Univerzitet u Ljubljani, Univerzitet u Mariboru i Univerzitet na Primorskoj. Studenti mogu tokom studija jednom obnoviti godinu ili promeniti program, a moguće je i korišćenje dodatne apsolventske godine.

Prednosti studiranja u Sloveniji

Slovenački univerziteti nude širok izbor programa i fakulteta, a osnovne i master studije su besplatne za sve državljane Srbije. Veliki akcenat se stavlja na praktičnu nastavu i saradnju sa preduzećima, što studentima omogućava sticanje dragocenog radnog iskustva i mogućnost budućeg zaposlenja.

Takođe, studenti mogu koristiti programe međunarodne razmene Erazmus+, uz stipendiju, što im pruža priliku da deo studija provedu na partnerskim fakultetima širom Evrope. Diplome stečene u Sloveniji priznate su u celoj EU, kao i u većini zemalja sveta, uključujući SAD, Kanadu i Australiju.

Rad i praksa

Za razliku od mnogih zemalja EU, svi studenti u Sloveniji imaju pravo na legalan rad putem studentskog servisa. Zarađeni novac omogućava pokrivanje svih troškova studiranja i života. Poseban naglasak stavljen je na praktični deo nastave, koji se često realizuje u firmama i preduzećima u okviru saradnje fakulteta i viših škola.

Učenje slovenačkog jezika

Predavanja se odvijaju na slovenačkom jeziku, a njegovo poznavanje olakšava praćenje nastave i polaganje ispita. Studenti iz Srbije, koji dolaze iz jezički sličnog okruženja, intuitivno razumeju slovenački, ali se savetuje početak učenja već u Srbiji. Prednosti ranog učenja uključuju bolju pripremljenost, povoljnije cene časova i mogućnost rada u manjim grupama.

Procedura i dokumentacija

Za upis je obavezna nostrifikacija i prevođenje dokumenata, što obično traje oko dva meseca. Fakulteti primaju nepotpune prijave, a dokumenta koja nedostaju mogu se naknadno dopuniti. Slovenački univerziteti primaju dokumenta i prijave u februaru, dok više škole počinju prijave početkom marta.

Za sve koji razmišljaju o obrazovanju u Sloveniji, Agencija Studiraj Apco nudi konsultacije i pruža sve potrebne informacije o programima, školama, troškovima i studentskom životu.

Za mlade iz Kruševca i Srbije, studije u Sloveniji predstavljaju priliku da steknu kvalitetno obrazovanje, međunarodno priznatu diplomu i dragoceno radno iskustvo – bez dodatnih finansijskih opterećenja i sa mogućnošću da prvi put iskuse život u EU.