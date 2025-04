Sve što treba da znate o registraciji električnih trotineta

Kako je počelo lepo vreme, sve više građana koristi električne trotinete, a u skladu sa tim počela je i zvanična primena Pravilnika o izdavanju, vođenju evidencija, izgledu i postavljanju nalepnica za laka električna vozila

Nadležne institucije objavile su i spisak svih prijemnih mesta na kojima se može podneti zahtev za izdavanje i postavljanje nalepnice. Spisak obuhvata više od 150 lokacija u 80 gradova i opština, a možete ga pogledati i preuzeti u PDF dokumentu na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova. https://www.super-registracija-vozila.rs/assets/files/documents/Spisak%20prijemnih%20mesta%20na%20kojima%20je%20mogu%C4%87e%20podneti%20zahtev%20za%20izdavanje%20i%20postavljanje%20nalepnice%20za%20laka%20elektri%C4%8Dna%20vozila.pdf

Šta je tačno „lako električno vozilo“?

Prema izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja, lako električno vozilo podrazumeva: vozilo sa najmanje dva točka, mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, snage do 0,6 kW, maksimalne brzine do 25 km/h, i mase praznog vozila do 35 kg. Električni bicikli, monocikli, mopedi, samobalansirajuća sredstva, skejtovi i slična vozila ne potpadaju pod ovu kategoriju i ne podležu registraciji.

Da biste dobili nalepnicu, potrebno je da predate sledeću dokumentaciju: Tehnička dokumentacija trotineta (marka, snaga, brzina, masa), Lična karta (fotokopija ili očitavanje), Popunjena izjava o dokumentaciji – Obrazac 3 (PDF) – https://www.super-registracija-vozila.rs/assets/files/documents/Izjava%20o%20dokumentaciji%20za%20lako%20elektri%C4%8Dno%20vozilo%20-%20Obrazac%203.pdf , dokaz o uplati naknade za izdavanje nalepnice.

Za fizička lica koristi se Obrazac 1 – https://www.super-registracija-vozila.rs/assets/files/documents/Zahtev%20za%20izdavanje%20nalepnice%20za%20lako%20elektri%C4%8Dno%20vozilo%20-%20fizi%C4%8Dko%20lice%20-%20obrazac1.pdf a za pravna lica Obrazac 2 (PDF obrasci dostupni su na sajtu MUP-a) – https://www.super-registracija-vozila.rs/assets/files/documents/Zahtev%20za%20izdavanje%20nalepnice%20za%20lako%20elektri%C4%8Dno%20vozilo%20-%20pravno%20lice%20-%20obrazac2.pdf

Ukupan iznos za izdavanje nalepnice iznosi 2.440 dinara, i to: Naknada za izdavanje: 1.560 dinara, cena obrasca: 500 RSD, republička administrativna taksa: 380 dinara.

Ako nemate tehničku dokumentaciju, savetuje se da kontaktirate uvoznika, distributera ili prodavnicu u kojoj je trotinet kupljen. Dodatne informacije možete dobiti i putem kol-centra ili e-maila nadležnih institucija.

Vozačima trotineta se preporučuje da uvek koriste zaštitnu kacigu i da nose svetloodbojni prsluk kada se kreću kolovozom. Poštovanje saobraćajnih propisa je ključno za bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Za više informacija, obrasce i spisak prijemnih mesta, posetite zvanične stranice Ministarstva.

