Sve spremno za početak školske godine u Rasinskom okrugu

Načelnik Školske uprave Kruševac, Zoran Asković, izjavio je da je sve spremno za početak nove školske godine. U većini škola završeni su infrastrukturni radovi, dok je škola u Velikoj Drenovi potpuno renovirana, od temelja do krova

Učenike ove obrazovne ustanove očekuje moderno opremljen prostor i uslovi za rad na nivou savremenih standarda.

Asković je podsetio i da je organizovan završni ispit iz srpskog jezika, matematike i izbornog predmeta. Ispit je sproveden u Osnovnoj školi „Jovan Popović“ u Kruševcu, a polagala su ga svega tri učenika. Razlog tome je odlična izlaznost tokom junskog roka, čime je potvrđeno da su učenici Rasinskog okruga u velikoj meri uspešno završili školsku godinu.

Što se tiče ulaganja u obrazovanje, iz budžeta Grada Kruševca ove godine izdvojeno je preko 100 miliona dinara za uređenje školskih objekata. Sredstva su, kako je istakao načelnik, ravnomerno raspoređena kako bi se obezbedili jednaki uslovi i u gradskim i u seoskim sredinama. Na taj način, škole na području celog Rasinskog okruga dobijaju priliku da budu uređene i opremljene u skladu sa neophodnim standardima, što će direktno doprineti kvalitetnijem obrazovanju.