Sve škole jutros otvorile vrata, prvi dan protiče bez većih problema tvrde u Školskoj upravi

Nastava je u novoj školskoj godini danas počela u svih 39 osnovnih i 13 srednjih škola na nivou Rasinskog okruga, potvrdio je za Kruševacgrad načelnik Školske uprave Rasinskog okruga, Zoran Asković. -Nemamo informacije da je bilo gde bilo problema, sve škole su dobile odobrenja na operativne planove koje su bile u obavezi da dostave Školskoj upravi i sve su počele da rade – potvrdio nam je Asković

U školske klupe prvog dana nove školske godine na području Rasinskog okruga selo je 16 hiljada osnovaca i oko 7 hiljada srednjoškolaca, a po prvi put se u njima našlo i 1769 prvaka.

Došli su sa maskama i radili u manjim grupama (po 15 učenika) i uz skraćene časove na 30 minuta.

Prema informacijama kojima raspolaže ovdašnja Školska uprava ni u jednoj školi nije bilo problema prvog dana, a načelnik Zoran Asković potvrdio nam je da će, u skladu sa odlukom Ministarstva, 15. septembra škole dostaviti svoje prve izveštaje. – Prvi stiže za 15 dana, sledeći 1. septembra, a nakon toga će škole jednom mesečno dostavljati izveštaje i eventualne nedoumice i probleme. Školska uprava će u saradnji sa Ministarstvom upućivati predloge kako da se konkretni problemi i nedoumice reše – objasnio je Asković.

Načelnik Asković ohrabrio je i roditelje koji se bune zbog obaveze nošenja maski za učenike, rekavši da deca ne nose maske sve vreme. – Deca moraju da imaju maske kad ulaze u školu i dođu do svog mesta. Kada nastavnik predaje pošto imaju određeno rastojanje, mogu da skinu maske. Samo kada oni odgovaraju, tada moraju da stave maske. Što se fizičkog tiče, dozvoljeno im je da imaju fizičko napolju i vodi se računa o održavanju distance. Nema hora niti drugih vannastavnih aktivnosti – podseća Asković.

Što se tiče produženog boravka, roditelji su bili pitani od kada do kada on treba da radi, morali su da donesu i potvrde o svom radnom angažovanju jer je ova usluga oobrena samo za one roditelje koji rade, a kada je reč o roditeljima dece u seoskim školama koji imaju poljoprivredna gazdinstva (a škole imaju produžene boravke), oni je trebalo samo da prijave školi svoje potrebe.

SOŠO “Veselin Nikolić je Školskoj upravi dostavio informaciju da njihovi roditelji nisu u obavezi da dostavljaju potvrde o radnom angažovanju, a na pitanje kako će se u toj školi sprovoditi nastava s obzirom na to da je reč o učenicima sa smetnjama u razvoju i da neki od njih teško prihvataju promene kao što je nošenje maski, Asković kaže da ova škola ima relativno mali broj đaka, te da radi u gotovo redovnim uslovima i da može da lako organizuje nastavu sa neophodnim rastojanjem.

– Što se tiče maske, to će nastavnici morati da dogovaraju sa učenicima i njihovim roditeljima. Sigurno će biti malo teško, ali ja verujem da će uspeti da nađu najboljer rešenje – ocenio je načelnik Školske uprave Kruševac.

N.B.

Sve škole jutros otvorile vrata, prvi dan protiče bez većih problema tvrde u Školskoj upravi

Nastava je u novoj školskoj godini danas počela u svih 39 osnovnih i 13 srednjih škola na nivou Rasinskog okruga, potvrdio je za Kruševacgrad načelnik Školske uprave Rasinskog okruga, Zoran Asković. -Nemamo informacije da je bilo gde bilo problema, sve škole su dobile odobrenja na operativne planove koje su bile u obavezi da dostave Školskoj upravi i sve su počele da rade – potvrdio nam je Asković U školske klupe prvog dana nove školske godine na području Rasinskog okruga selo je 16 hiljada osnovaca i oko 7 hiljada srednjoškolaca, a po prvi put se u njima našlo i 1769 prvaka. …