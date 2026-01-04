Sve naše svetinje: Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Varvarinu

Bela Crkva – Simbol večne slave stradalih u Hristu

U Varvarinu, na obali Kalenićke reke, nalazi se jedna od najlepših crkava iz vremena oslobođenja Srbije posvećena prazniku Uspenja Presvete Bogorodice. Hram je izgradio, uz podršku kneza Miloša Obrenovića i graditelja Cincara, knez Mileta Radojković, 1824. godine

Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Varvarinu izgrađen je na temelju stare crkve iz doba Rimljana koju su Osmanlije porušile. Po predanju, sadašnja crkva izgrađena je tako što je jednom prilikom u Varvarin došao knez Miloš Obrenović. Kada je knez video okupljeni svet, upitao je odakle se taj narod baš na tom mestu okupio. Na kneževo pitanje, odgovorili su mu da se na tom mestu nekada nalazila crkva i da se to mesto zove Crkvište. Knez Miloš je naredio da se tu sagradi nova crkva, što je 1824. godine i urađeno .Zbog specifičnog belog kamena, narod je prozvao „Bela Crkva”, a to ime sačuvalo se do danas. Crkva ima tri slave: Veliku Gospojinu, Petrovdan i Svetu Trojicu. Najverovatnije sa nje potiče Temnićki natpis. Postoji mogućnost da je prvobitni hram na ovom mestu bio posvećen Svetoj Varvari, pa je otuda Varvarin i dobio ime.

U doba Dioklecijana i Konstantina Velikog Temnić je pripadao provinciji Meziji primi. Na tragove Rimljana ukazuju i temelji rimske građevine tipa villa rustica u naselju Bačina, rimski sud sa drškom ukrašen reljefom orla sa zmijom u kanxama pronađen u Bošnjanu, ostave rimskog novca u Varvarinu, oruđa, oružja, nožići, grivne, ostaci puteva … Za vreme Rimljana Morava je bila plovna do Niša.

Značaj Temnića posebno je porastao kada je knez Lazar uzeo Kruševac za svoju prestonicu

Od sredine 4. veka pa do rušenja romejske vlasti na ovim prostorima (u doba vladavine cara Iraklija oko 610-617. godine) Varvarin je pripadao obližnjoj episkopiji u Horeum Margiju (današnjoj Ćupriji).

U povelji romejskog cara Vasilija II Bugaroubice iz 1019/20. godine u okviru Beogradske episkopije, pominje se grad Aspra Eklesia – Bela Crkva. Najverovatnije je reč o Varvarinu. Temnićki natpis potiče upravo iz tog perioda. Veoma je značajno da je u Varvarinu otkrivena nekropola (groblje) sa materijalom iz 9. i 10. veka. Tu je i lokalitet u Maskarama na kom je pronađena trobrodna bazilika (ranohrišćanska crkva).

Svojom reprezentativnošću ističe se bronzano raspeće iz 12. veka nađeno u Varvarinu, na tlu srednjovekovne Srbije, rađeno u nekoj od romanskih radionica na Zapadu. Čuva se u Narodnom muzeju Srbije u Beogradu.

Od formiranja Žičke arhiepiskopije Levač je bio direktno potčinjen njoj.

Značaj Temnića posebno je porastao kada je knez Lazar uzeo Kruševac za svoju prestonicu. Feliks Kanic zabeležio je jedno interesantno predanje: „Brežuljkasto zemljište na drugoj strani Kalenićke reke zove se Temnić, a svoje ime dobilo je prema predanju, tako što je knez Lazar, obilazeći svoje rudnike na visovima Juhora, video taj predeo obavijen gustom maglom i uzviknuo: – Ala je tamnić”…

Pošto su crkvu na Belom bregu stalno ugrožavali Turci, odlučeno je da se znamenja iz nje prenesu u Varvarin, pa je tako varvarinska crkva po njoj nazvana Bela Crkva

Za vreme vladavine Đurađa Brankovića, vojskovođa mađarskog kralja Sigismunda, Jovan Marsoni, dopreo je do Stalaća i Kruševca, razbio tursku vojsku, zapalio Kruševac i tursku flotilu kod Stalaća i povukao se na prostore oko Varvarina.

Putopisac Bertrandon de la Brokijer, vraćajući se 1433. sa putovanja po istoku, idući od Kruševca, prešao je na levu obalu Morave i zapisao da je naišao na veoma lep i dobro naseljen kraj.

Prvi pomen Varvarina u pisanim istorijskim izvorima

Varvarin se u pisanim istorijskim izvorima po prvi put pominje tek 1516. godine. Varvarinci su bili zaduženi da izrađuju kamene topovske kugle za potrebe tvrđava u Smederevskom sandžaku. Za to su bili oslobođeni harača, ovčarine i avariza.

Početkom 17.veka, pusto selo Varvarin sa selištem Vrankovo pripadalo je vakufu velikog vezira Lala Mehmed-paše Sokolovića, bratučeda Mehmed-paše Sokolovića.

Vakufskim selima Lala Mehmed-paša upravljao je kao i svim ostalim osvojenim oblastima, a nova mukata Temlik u Jagodini obrazovana je od njih 1. marta 1743. Poslednji talas izbeglica u drugoj seobi Srba vratio se iz Austrije u Tursku na jesen 1742. godine. Odlukom od 1. oktobra 1742. godine po kojoj oproštaj od džizje i nameta važi jedino za novoosvojene oblasti, Porta je neposredno uticala na to da se povratnici većinom nasele u severnoj Srbiji. Oni koji su tada došli u levačko selo popisano 1741. kao „Gornji Dragonjić, a zovu ga i Obrš“, promenili su njegov stari naziv u Obrež, po Obrežu u Sremu, kod prestonog grada Kupinova.

Mukata Temlik u Jagodini postala je jezgro knežine Temnić. Stanoje Mijatović je utvrdio: „Pravi Temnić je Varvarin sa selima Gornji i Donji Katun, Bačina, Maskare i Obrež. Današnji Temnić, to je srez temnićki”. Pravi Temnić je u stvari temlik Lala Mehmed-paše Sokolovića i mukata Temlik u Jagodini iz sredine 18. veka.

Naziv Temnić je nastao od izraza temlik, arapske reči koja označava pravni postupak pri kome sultan nekom zaslužnom licu daruje svoj posed u mulk, a u svrhu osnivanja vakufa (zadužbine). Temnićani su objašnjenje imena Temnić obično svodili na razne narodne etimologije od reči tama. Po jednima, ime Temnić poteklo je od cara Lazara koji je, zadivljen bujnom pšenicom u svome polju između Bačine i Varvarina, uzviknuo: „Ta ovo je pravi tamnik od berićeta!”. Drugi su tvrdili da je Temnić prozvan „zbog mnogo tame”, čađi i magle koja dolazi sa Morave, a treći, opet, „zbog tame, koja je pala od puščanog praha, kad se tu nekada bio boj”.

U prvoj polovini 18. veka Varvarin je pripadao Bačinskoj parohiji. Prvi sveštenik u ovoj parohiji za koga znamo bio je pop Mihat (Mijat), rodom iz Kolašina.

Kroz Varvarin – tadašnju Belu Crkvu, je 1784. prošao Josif Pavle Miteser koji pominje da u Beloj Crkvi, postoji hram sagrađen od kamena.

Obnova hrama

Interesantno je i da se u pismu Milete Radojkovića knjazu Milošu od 28. decembra 1832. /9. januara 1833. godine o novosagrađenim crkvama u njegovoj kapetaniji navodi kako je „varvarinska Bela Crkva” sagrađena voljom knjaževom. Izgradnju hrama pomogli su i Protići iz Varvarina.

Knez Miloš je pismom obavestioMiletu Radojkovića, da mu pošalje majstore Cincare da se sa njima nagodi oko zidanja novog hrama u Beloj Crkvi (Varvarinu). Za izgradnju crkve unajmljeni su majstori Janja Mihajlović- Mali i Nikola Đorđević- Ciceron, najpoznatiji neimari toga vremena.

Tokom NATO agresije na praznik Svete Trojice kada se održavao vašar bombardovan je most na Velikoj Moravi. Popucala su sva stakla na hramu i oštećena fasada. Crkva je izgubila i svog protu Milivoja Ćirića, koji je poginuo pokušavajući da spase druge ljude

Po pričanju starih ljudi svetinja je sazidana na ovaj način:

– Jednom prilikom došao je u Varvarin knez Miloš i to baš kada je bio neki crkveni praznik. Kada je knez video okupljeno mnoštvo sveta upitao je odakle se ta jnarod baš na tom mestu okupio? Na kneževo pitanje odgovorili su mu da se na tom mestu nekada nalazila crkva, koju su Turci porušili, i da se to mesto zove Crkvište. Obzirom da je na tom Crkvištu nekada postojala svetinja, knez Miloš je naredio da se kulukom na istom mestu sagradi nov hram, što je 1824. i urađeno.

Varvarin su, u vreme kada je završavana crkva, obišla dva putopisca – Joakim Vujić 1826. godine i Oto Dubislav Pirh, 1829.

Godine 1836. hram je okrečen i patosan. Do kraja 1831. godine nabavljeno je i jedno zvono.

Godine 1859. crkva je produžena, a podignuta je i zvonara na kojoj se sada nalaze tri zvona (malo, srednje i veliko). O izgradnji zvonika ostalo je sačuvano narodno predanje: „Kada se Miloš Obrenović vratio na srpski presto 1859. godine obilazeći Srbiju našao se u Varvarinu. Zanoćio je ali nije spavao. Sećao se Varvarinske bitke i svog učešća u njoj. Prisetio se kneza Jevte iz Obreža, gospodara ovih krajeva kome je podvalio i predao gaTurcima i ubistva svoga kuma Karađorđa, pa je ujutru naredio da se crkva obnovi o njegovom trošku, što je iste godine i učinjeno.

Ikonostas

Ikonostas je radilo više ikonopisaca. Nekoliko ikona je izradio krajem 18.veka, nepoznati ikonopisac, verovatno Grk, koji je uradio i ikonostas u Svetom Romanu. Tokom 19. veka, ikone su ikonopisala bar još tri ikonopisca, od kojih je jedan verovatno Janja Moler (1833. godine). Više od tri decenije kasnije, 1869-1871, Toma Stojković iz Aleksinca slikao je za crkvu u Varvarinu Hrista i Bogorodicu. Pavle Vasić je smatrao da je najveći deo ikona sačuvanih na ikonostasu rad ovog „molera” iz Aleksinca.

Neposredno pred Uspenje Presvete Bogorodice 1958. otac Mirko je za pet dana pozlatio celi ikonostas kao i zlatnu liniju na unutrašnjem zidu crkve.

Prva Liturgija

Dana 29. avgusta 1982. godine u Varvarinskom hramu je po prvi put, od kako je sazidan, služena arhijerejska Liturgija. Služio je episkop šumadijski gospodin dr Sava. Sa njim je služilo šest sveštenika i dva đakona, a prisustvovao je i veliki broj vernika. Novembra 1986. osniva se treća parohija pri hramu u Varvarinu. Prvu parohiju čine varoš i selo Varvarin, drugu čini Gornji Katun i deo varoši Varvarin, a treću Donji Katun i 250 domova u Obrežu.

Freska Varvarinskih mučenika

Godine 1824. obnovljen je hram Uspenija Presvete Bogorodice u Varavarinu, koji se od davnine zove „Bela Crkva”. Crkva je sagrađena na temelju neke stare svetinje koja, po kazivanju meštana potiče iz doba Rimljana, koju su u svoje vreme Turci porušili

Velika rekonstrukcija hrama bila je 2012. godine. Bogomolju su oslikali Vladimir Skerlić i Boban Almažan.

U hramu je oslikana freska Varvarinskih mučenika. Na njoj su trajno upamćene nevine žrtve bombardovanja mosta: Tola Apostolović, Zoran Marinković, Stojan Ristić, Milivoje Ćirić, Dragoslav Terzić, Vojkan Stanković, Ružica Simonović, Ratobor Simonović, Milan Savić i, najmlađa među njima, petnaestogodišnja Sanja Milenković, učenica Matematičke gimnazije. Porodice poginulih su podnele tužbu za nadoknadu štete, ali ih je nemački Ustavni sud odbacio 2013. godine.

U porti se, pored grobova sveštenika iz 19. veka i drugih uglednih varvarinaca tog vremena, nalazi i zidana grobnica kneza Milete Radojkovića.

Ognjen Milićević