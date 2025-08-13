Sve je spremno za početak nove školske godine

U pojedinim školama infrastrukturni radovi su završeni, a škola u Velikoj Drenovi renovira se od temelja. Završni ispit organizovani su danas u Osnovnoj školi „Jovan Popović” u Kruševcu

– Upisali smo sve obrazovne profile koje smo imali osim dva obrazovna profila u srednjoj školi u Aleksandrovcu i u Kruševcu poljoprivrednog tehničara (jedan učenik se samo tu upisao, a mi smo ga rasporedili u drugi obrazovni profil). Svi učenici koji iz opravdanih razloga nisu izašli na završni ispit u junu imali su šansu da danas polažu test iz srpskog jezika. U četvrtak je test iz matematike, a u petak je test iz izbornog predmeta. Imamo samo 3 učenika osnovnih škola, dva učenika ŠOSO „Veselin Nikolić“ i šest polaznika funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih i štićenika VP doma koji će izaći na završni ispit koji se organizuje u OŠ „Jovan Popović“. Već od sledećeg ponedeljka ćemo učenike koji ispunjavaju sve uslove upisati u neke od obrazovnih profila gde imamo slobodnih mesta – rekao je načelnik Školske uprave Zoran Asković.

Iz gradskog budžeta ove godine izdvojeno je preko 100 miliona dinara za uređenje školskih objekata. Sredstva opredeljena za uređenje obrazovnih ustanova raspoređuju se ravnomerno, kako bi škole na gradskom i seoskom području bile uređene po svim neophodnim standardima.

Foto: Screenshot YouTube/ RTK