Sutra veliki offroad spektakl na Juhoru

Postavljeno: 26.12.2025

Ljubitelji offroad avanture i ove godine imaju razlog više da se upute ka planini Juhor, gde će u subotu, 27. decembra, biti održan veliki „Offroad skup tri klase”, u organizaciji Udruženja „Juhor Adventure”

Ova atraktivna manifestacija okupiće takmičare u tri kategorije vozila – kvadove (ATV), džipove i kros motocikle, koji će se na zahtevnim juhorskim stazama boriti za pehare. Nagrade su obezbeđene za osvajače prva tri mesta u svakoj od klasa, što dodatno podiže takmičarski duh i očekuje se veliki broj učesnika iz različitih krajeva.

Program počinje u jutarnjim satima, uz doručak za sve učesnike i posetioce, dok je u popodnevnim satima planiran ručak uz muziku, druženje i dobru atmosferu, tako da zabava neće izostati ni van staze. Kotizacija za učešće iznosi 4.500 dinara za vozače, dok je za suvozače predviđena cena od 2.500 dinara.

Skup se održava na planini Juhor, a sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti direktno od organizatora, tima „Juhor Adventure“. Za sve one koji vole adrenalin, blato i nezaboravno druženje u prirodi, ovo je događaj koji se ne propušta.

Izvor i foto: Temnić info

